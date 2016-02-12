Muere hombre tras recorrer cuatro puntos de atención sin que lo asistieran

Barranquilla

Se trata de Gabriel Jiménez, quien llegó infartado a la urgencia del ‘Punto Verde Coomeva’ más cercano a su residencia en el municipio de Soledad, allí lo envían a otro punto de atención, ubicado en el norte de Barranquilla donde es valorado por una médico de turno que lo remite a la Clínica General del Norte donde no es atendido.

“Nos dijeron que si teníamos dinero lo atendían porque ellos no tienen convenio con Coomeva, pero como no teníamos plata nos recomendaron que fuéramos a la clínica la Asunción, que allí sí lo podrían atender. Entonces nos fuimos para allá”, dijo la esposa Marlene Vélez.

Al llegar a La Asunción el vigilante no los dejó pasar: “Si es de Coomeva, no lo atienden así se esté muriendo”, fue la respuesta, que, según la mujer, recibió del guarda de seguridad.

Indicó la señora que con un dejo de tristeza, su esposo, le dijo que se fueran para su casa, que estaba cansado, y porque además no tenían más plata para seguir pagando carreras de taxis.

“Llegando a la casa, se desvaneció, se orinó y cayó al piso. Los vecinos me ayudaron a levantarlo. Esto es muy triste, la forma cómo lo trataron, después de pagar por un servicio que al comienzo era bueno”, dijo Marlene, entre lamentos.

Familiares de Gabriel dijeron que adelantarán las acciones legales correspondientes por el trato que le dieron a su ser querido, un hombre que recuerdan como alegre, que durante 40 años hizo parte de las cumbiambas que actúan en el Carnaval de Barranquilla, y que este viernes le rendirán homenaje cuando lo acompañen a su última morada.