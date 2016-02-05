6 AM Hoy por Hoy, se traslada a la ciudad de Barranquilla

Darío Arizmendi y su equipo de trabajo del programa 6 AM Hoy por Hoy, emiten este viernes 5 febrero las noticias más destacadas de la capital del Atlántico, una de las ciudades más prósperas del país, que celebra en pleno su carnaval.

Con Arizmendi, estarán Erica Fontalvo, César Augusto Londoño, Darcy Queen, Patricia Pardo y un destacado grupo de asistentes que conforman el mejor equipo periodístico de la radio colombiana.

Periodistas y presentadores del espacio noticiosos más escuchado de Colombia, acompañan las voces y los protagonistas desde el teatro José Consuegra Higgins, de la Universidad Simón Bolívar, para hacer las delicias de asistentes y oyentes.

Entre los invitados especiales se encuentran las autoridades locales así como destacados personajes del mundo de los negocios, las artes, la academia, el emprendimiento, la moda y el deporte.

Entre estos estos están el alcalde Alejandro Char, el GobernadorEduardo Verano de la Rosa y la reina del Carnaval Marcela García, entre otros.