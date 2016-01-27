Miles de personas habrían sido estafadas con falsas promesas de casas gratis

Las cayenas es uno de los proyectos ofrecidos por los estafadores.( Google maps. )

Barranquilla

El hecho salió a la luz pública el pasado fin de semana cuando el notario 11 del circuito de Barranquilla, dio la alerta tras recibir llamadas y visitas de personas que se acercaron a su despacho a atender una cita para la supuesta legalización de las escrituras.

Jaime Horta, dijo que le extrañaba que llegaran a su despacho personas aduciendo que estaban citadas para las firmas de las escrituras de las casas que les había asignado.

Caracol Radio conoció que al menos cinco personas hacen de intermediarios entre los supuestos favorecidos, que pagaron entre 200 mil y 1 millón de pesos cada uno, y la líder de este engaño, de nombre Gianina.

Uno de los afectados, quien solicitó mantener su nombre en el anonimato, dijo a Caracol Radio que tras ser contactado él y varios miembros de su familia y de la cuadra donde reside, accedieron a cancelar el dinero.

Explicó que quienes los contactaban les decían que había cupos en tal o cual proyecto, ya fuera para casas, de una o dos plantas o para apartamentos, ubicados en Barranquilla, Soledad y Galapa, y que dependiendo del proyecto, así era el monto del recurso a aportar.

Aseguró que cada una de estas personas, a las que el identifica con nombre propios y a las que llama líderes, tenían listas con más de 300 personas cada uno, y que ellos llevaban los formularios a la cabeza del grupo.

Días después de pagar lo que él llama “matrícula”, las personas reciben, en su domicilio, una carta de aceptación, con membrete del Ministerio de Vivienda, en la que se les dice que han sido incluidos en el sistema, que sus datos fueron verificados y que faltan unos pasos antes de ser citados a la notaría 11 de Barranquilla para la legalización de las escrituras.

Las personas tras entregar un primer aporte, debieron cancelar 10 mil pesos por trámites notariales y unas 20 de ellas fueron citadas este lunes a la notaría pero al no encontrar a quien supuestamente los citó, se fueron hasta el domicilio de la señora Gianina, en Los Robles, Soledad, pero la señora, al parecer Salió de viaje, al igual que otra identificada como Mary.

Una de las personas citadas por la fuente, es un taxista que se encargaba de transportar a la señora Gianina a donde los líderes, y también recogía el dinero que éstos le enviaban, y los llevaba hasta su domicilio.

El taxista reconoció que ´la señora lo contrató y aseguró que después de varios meses descubrió que “esa señora es una estafadora. Y yo no tengo nada que ver con ella. Yo solo le hacía carreras y le recogía los paquetes con la plata. Pero nada más”.

Caracol Radio conoció igualmente las cartas recibidas por, al menos 50 personas, así como un ‘formulario de extrema pobreza’ que recoge los datos de los interesados en la vivienda.

La fuente indicó que los proyectos de vivienda que les presentaran estas personas son: Villa Linda Las Moras, Villa Linda Murillo, Doña Soledad, Sol Real, Villa Lorena, Villa Olímpica, Parque Bolívar, Las Cayenas y Gardenias.