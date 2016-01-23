Demora en traslado de redes retrasa obras de Puente Pumarejo

Actual Puente Pumarejo, cuyo reemplazo se levantará a un costado del mismo.( Google maps. )

Barranquilla

Aunque aseguró que hasta la fecha no ha habido variación en el cronograma previsto en el marco de la construcción del nuevo puente Pumarejo, el director del proyecto Juan Pablo Durán, si se ha habido algo de retraso en parte de los trabajos que se adelantan hasta ahora en el sitio.

Estas inquietudes fueron ventiladas en la jornada de seguimiento a obras del Atlántico, que presidió la ministra de Transportes Natalia Abello.

El director del proyecto explicó a periodistas que “los retraqueos” de las redes hace que se avance muy lento en los trabajos de cimentación y construcción de columnas, por lo que urge que el traslado de las mismas.

“Hemos estado en conversación con Electricaribe, hemos hecho algunos traslados, pero de verdad que se nos ha retrasado un poco el retraqueo de esas líneas”, dijo Durán.

Explicó que hasta ahora se ha hecho lo que se ha programado, “pero, de verdad, necesitamos que lo que hay que mover se mueva ya”.

Finalmente dijo que la para próxima semana se empezarán a construir los primeros pilotes sobre el Río Magdalena.