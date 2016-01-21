Barranquilla y Puerto Colombia nuevamente a oscuras por fallas en fluido eléctrico

Barranquilla y Puerto Colombia con fallos de energía eléctrica.( Colprensa. )

Barranquilla vive nuevamente una noche de fallas en fluido eléctrico en varios sectores, tanto del norte como del sur y centro de la ciudad.

Llamadas a Caracol Radio y las redes sociales dan cuenta de que al menos 20 barrios estarían afectados por la falla en el sistema.

Entre los sectores afectados se encuentran Miramar, Bellavista, Andalucía, Paraíso, Villa Campestre, Corredor universitario, La Playa, Juan mina, Campo Alegre, Nogales, Tabor, Boston, Olaya, Prado, Nueva Granada, Andes, Mercedes, Delicias, y varios sectores de Soledad.

La oficina de comunicaciones de la empresa Electricaribe reportó que se ha presentado un evento técnico que afecta varias subestaciones, que las cuadrillas están haciendo las revisiones pertinentes y que en la medida en que se vaya superando dichos impases se irá reponiendo el servicio.

“Una falla presentada en el Sistema de Transmisión Nacional (STN) provocó la salida de cinco subestaciones que alimenta parte de Barranquilla y el municipio de Puerto Colombia”, reportó la empresa.

Esta noche igualmente, habitantes de Santo Tomás, en el oriente del departamento, bloqueaban la Vía Oriental por fallas en el fluido.