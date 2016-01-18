Comenzaron a morir animales en Piojó

Carrotanque de la Policía del Atlántico abasteciendo de agua a los habitantes de los corregimientos( Archivo, carrotanque de la Policía )

Barranquilla

En el corregimiento de Hibacharo en el Municipio de Piojó al norte del Atlántico los campesinos reportan la muerte de 32 reses por la falta de agua a raíz de la sequía.

El vocero de los labriegos, Eduardo Orozco, indicó que la Gobernación del Atlántico envía semanalmente un carrotanque para abastecerlos con el fin que atiendan sus necesidades básicas.

La situación es tan crítica que más de 25 familias desplazadas por la violencia han abandonado la zona por la falta de agua.