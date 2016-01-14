Denuncian episodio de abuso sexual en Transmetro

Según la joven en la Fiscalía le informaron que es la segunda vez que esta persona es detenida por este tipo de comportamiento.( Foto cortesía archivo personal )

Barranquilla

Según denunció la modelo, Arleidis Martínez Wilches, de 19 años, los hechos se presentaron cuando un hombre que se movilizaba en el Transmetro, le tocó los glúteos en tres oportunidades.

La también estudiante de fisioterapia, indicó que el individuo identificado como Drezner Cervantes Acuña de 45 años fue detenido por la Policía en la Estación de la 21, después que un ciudadano acudiera en su auxilio.

Agregó que el sujeto fue conducido a la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía, sitio en el que fue presentada la denuncia.

Según la joven, en la Fiscalía le informaron que es la segunda vez que esta persona, quien se dedica a la venta de libros, es detenida por este tipo de comportamiento.

Finalmente la afectada indicó que no sabe si el sujeto continúa detenido o recobró su libertad.

El hecho se presenta a pocos días que se conociera un caso similar en la ciudad de Valledupar donde un albañil fue condenado a pagar en su domicilio diez meses y quince días de prisión.