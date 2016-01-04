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29 jul 2026 Actualizado 06:57

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Economía personal

Alcalde de Barranquilla en busca de recursos con Bancoldex para “acabar con los pagadiario”

Se estudiará la metodología a aplicar en la asignación de créditos blandos.

Se espera entregar los primeros créditos durante el primer trimestre del 2016.

Se espera entregar los primeros créditos durante el primer trimestre del 2016.(Foto del twitter de la Alcaldía Distrital de Barranquilla)

Se espera entregar los primeros créditos durante el primer trimestre del 2016.
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Alejandro Char Chaljub Alcalde de Barranquilla anunció para las próximas horas una reunión con representantes del banco empresarial Bancoldex que permita avanzar en la asignación de no menos de 10 mil créditos blandos para asalariados de bajos ingresos, pequeños comerciantes y madres cabeza de hogar, entre otros, por el orden de los 200 mil millones de pesos.

Lo anterior como parte de una estrategia para desestimular los prestamos gota a gota o “pagadiarios”, los cuales son cargados con intereses de hasta el 20% mensual y que, según el burgomaestre, no dejan avanzar la economía de quienes acceden a estos préstamos informales. El anuncio lo hizo el gerente(e) del área metropolitana de Barranquilla Jaime Berdugo

El funcionario indicó que se esperan entregar los primeros créditos durante el primer trimestre del 2016

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