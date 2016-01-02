Una falla interna en fluido eléctrico causa interrupción en suministro de agua desde acueducto de Barranquilla

La falla eléctrica mantiene con bajas presiones y en algunos casos sin suministro de agua a las zonas que reciben el servicio de las plantas Delicias, Recreo, Ciudadela y Oasis.

Barranquilla

Triple A informó que debido a una falla eléctrica generada en la Subestación que alimenta las plantas del Acueducto de Barranquilla, el servicio de agua potable se interrumpió desde las 10:00 de la mañana en gran parte de la ciudad y los municipios del área metropolitana.

A esta hora continúan los ingenieros de la empresa al frente del caso para solucionar la falla eléctrica que mantiene con bajas presiones y en algunos casos sin suministro de agua a las zonas que reciben el servicio de las plantas Delicias, Recreo, Ciudadela y Oasis.