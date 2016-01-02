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29 jul 2026 Actualizado 06:55

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Ciencia y medio ambiente

Una falla interna en fluido eléctrico causa interrupción en suministro de agua desde acueducto de Barranquilla

Ingenieros de la empresa al frente del caso.

La falla eléctrica mantiene con bajas presiones y en algunos casos sin suministro de agua a las zonas que reciben el servicio de las plantas Delicias, Recreo, Ciudadela y Oasis.

La falla eléctrica mantiene con bajas presiones y en algunos casos sin suministro de agua a las zonas que reciben el servicio de las plantas Delicias, Recreo, Ciudadela y Oasis.

La falla eléctrica mantiene con bajas presiones y en algunos casos sin suministro de agua a las zonas que reciben el servicio de las plantas Delicias, Recreo, Ciudadela y Oasis.
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Triple A informó que debido a una falla eléctrica generada en la Subestación que alimenta las plantas del Acueducto de Barranquilla, el servicio de agua potable se interrumpió desde las 10:00 de la mañana en gran parte de la ciudad y los municipios del área metropolitana.

A esta hora continúan los ingenieros de la empresa al frente del caso para solucionar la falla eléctrica que mantiene con bajas presiones y en algunos casos sin suministro de agua a las zonas que reciben el servicio de las plantas Delicias, Recreo, Ciudadela y Oasis.

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