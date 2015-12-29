"Fortalecemos estaciones de bomberos, para hacer frente a Incendios forestales"

Cuerpo de bomberos del Atlántico / Foto tomada de @elsanoguerabaq

Atlántico

El gobernador del Atlántico, José Antonio Segebre, indicó que la entrega de equipamientos y la adecuación de las estaciones de bomberos de los municipios permitirán hacer frente a la alerta por altas temperaturas que ha emitido el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam.

“Actualmente hay 9 carros de bomberos y está previsto que cinco más lleguen de la capital del país, la próxima semana”, sostuvo el mandatario seccional. Así mismo confirmó la entrega de equipamientos para incendios forestales.

Segebre, señaló que la semana anterior se entregó la estación de bomberos del municipio de Sabanagrande totalmente recuperada.

“Trabajaremos igualmente con Carabineros que patrullarán las zonas rurales en especial del Parque Isla Salamanca, a ellos se les ha entregado motos que les permitirá el desplazamiento por diversos sectores del departamento”, agregó.

Finalmente indico que se solicitó el acompañamiento de la comunidad y la oportuna información en caso de incendios forestales.