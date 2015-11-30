10 mil millones pierde el departamento por apuestas ilegales

Barranquilla

Según las cifras oficiales, el 50% del chance que se comercializa en el departamento lo hacen de manera ilegal.

Con los recursos que se dejan de pagar por impuestos, se podría construir tres colegios o lograr arreglar la infraestructura de salud den el departamento.

De fondo lo que sucede es que una persona vinculada al sistema de apuesta ilegal gana diariamente 40 mil pesos, mientras que en el sistema de apuesta legal el ingreso no supera los 20 mil pesos.

Según han denunciado abogados de la empresa encargada del chance legal, en el sistema que funciona por fuera de la ley habría recursos de las llamadas bandas criminales.

En las últimas semanas varias mujeres vinculadas al chance ilegal protestaron en la Gobernación solicitando que se legalice su actividad informal.