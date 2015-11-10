Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

29 jul 2026 Actualizado 06:55

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Ciencia y medio ambiente
Con la apertura de las compuertas

Garantizan agua a municipios afectados por la sequía

Comenzaron aumentar los niveles del Embalse del Guájaro

Abren las compuertas para aumentar los niveles del Embalse del Guájaro

Abren las compuertas para aumentar los niveles del Embalse del Guájaro(CRA)

Abren las compuertas para aumentar los niveles del Embalse del Guájaro
Barranquilla
Añadir Caracol Radio en Google

Barranquilla

Con el creciente nivel del Canal de Dique, la Corporación Regional Autónoma del Atlántico comenzó el proceso de apertura de las compuertas para alimentar el embalse de El Guájaro.

Según Alberto Escolar, director de la CRA, se espera tener suficiente recurso hídrico para afrontar la sequía durante el fin de este año y los primeros meses del próximo.

Con la recuperación de los niveles del cuerpo de agua se garantizan el servicio de agua a más de cinco municipios del Atlántico, que dependen de la pesca y la agricultura.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir