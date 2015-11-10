Garantizan agua a municipios afectados por la sequía

Abren las compuertas para aumentar los niveles del Embalse del Guájaro( CRA )

Barranquilla

Con el creciente nivel del Canal de Dique, la Corporación Regional Autónoma del Atlántico comenzó el proceso de apertura de las compuertas para alimentar el embalse de El Guájaro.

Según Alberto Escolar, director de la CRA, se espera tener suficiente recurso hídrico para afrontar la sequía durante el fin de este año y los primeros meses del próximo.

Con la recuperación de los niveles del cuerpo de agua se garantizan el servicio de agua a más de cinco municipios del Atlántico, que dependen de la pesca y la agricultura.