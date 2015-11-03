Investigan presencia de larvas en playas

Barranquilla

La Corporación Regional del Medio Ambiente del Atlántico investigan la presencia de larvas en las playas de Caño Dulce, que este fin de semana ocasionaron picazón en el cuerpo a los banistas.

Los afectados indicaron que se trata de una extraña especie que encontraron en la orilla de las playas, que están ubicadas en jurisdicción del Municipio de Tubará al norte del Atlántico.

Los bañistas explicaron que cuando entraban al mar las larvas provocaron comezón en todo el cuerpo, lo que obligaba a salir de inmediato

Los expertos atribuyen la llegada de esta especie marina a las playas a las las fuertes corrientes marinas y al cambio climático.