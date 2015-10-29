Mandatarios electos indignados por crisis en servicio de energía

Alcaldes y gobernadores electos de la costa reunidos en Barranquilla( Presa Alex Char )

Barranquilla

Alcaldes y gobernadores electos reunidos en Barranquilla se declaran indignados por la crisis que padecen los usuarios de energía en la costa y reclaman que se acabe el monopolio del servicio.

En su primera reunión, los mandatarios electos reclamaron del gobierno nacional soluciones definitivas a la crisis del servicio de energía afectada por apagones, fluctuaciones, altas facturación, personas que mueren electrocutadas, demoras en la atención de los daños y protestas que afectan el orden público.

Señalaron que la empresa Electricaribe ha demostrado incapacidad para atender como monopolio a una región tan extensa.

El alcalde electo Alejandro Char dijo que se ha invertido mucho dinero y el servicio no se ha optimizado, por el contrario registra deterior en algunas zonas.

Reclamaron también una revisión urgente de las tarifas que golpean a los usuarios de la región. La empresa Electricaribe ha anunciado para noviembre un aumento del 7.5% en las tarifas argumentando la compra de energía en bolsa.