“Buenaventura Un Futuro Pacífico” la nueva cara del Valle del Cauca

En el marco de la celebración de los 87 años de creación de la Cámara de Comercio de Buenaventura - CCBUN y junto a un grupo de colaboradores de la región, se lanza esta obra literaria y con un trabajo fotográfico que representa las riquezas de la ciudad de Buenaventura unificadas en el libro: “Buenaventura Un Futuro Pacifico”.

Este libro ofrece una imagen diferente con una mirada hacia las raíces, a la biodiversidad de la ciudad, denotando el trabajo incansable y el carisma de su gente, la majestuosidad de sus paisajes, las oportunidades de crecimiento nacional e internacional y la transformación que se viene generando.

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“Es indiscutible que esta obra es y será una excelente carta de presentación de la ciudad, quienes la conocen bien ratificarán con cada página la veracidad de nuestra esencia y para quienes no la conocen se darán cuenta que es muy diferente a la imagen o el paradigma que se conoce de ella. Ahora tendrán en sus manos la otra cara de Buenaventura la de los rincones exóticos y paradisiacos” afirma el Presidente Ejecutivo de la CCBUN.

Izquierda a derecha: Ingeniero Venancio Ocoró Venté – Vicepresidente de la Junta directiva de CCBUN, Dr. Alexander Micolta, Presidente Ejecutivo de la CCBUN y Mario Fernando Prado- Editor General del libro. / Cortesía Ampliar Izquierda a derecha: Ingeniero Venancio Ocoró Venté – Vicepresidente de la Junta directiva de CCBUN, Dr. Alexander Micolta, Presidente Ejecutivo de la CCBUN y Mario Fernando Prado- Editor General del libro. / Cortesía Cerrar

En esta edición de 170 páginas se pueden observar fotografías aéreas, panorámicas y primerísimos planos que detallan la evolución que los bonaverenses han construido en sus 475 años de creación. Así mismo, estas imágenes de gran factura, muestran a Buenaventura forjándose entre su cultura inconmensurable y su gastronomía viviente en mitos y leyendas. Dentro de su biodiversidad ostenta la reserva natural Río San Cipriano, Parque Nacional Natural URAMBA Bahía Málaga, el Santuario de fauna y flora ‘Malpelo’, y en el patrimonio arquitectónico es fácil encontrar los vestigios de su pasado en las construcciones de principios de siglo XX.

Armando Rojas y Manuel Varona, con gran trayectoria internacional por sus trabajos fotográficos, fueron los encargados de capturar durante dos años la esencia de la ciudad. La dirección editorial, estuvo a cargo de Mario Fernando Prado y Raúl Fernández de Soto, quienes cuentan con amplia experiencia en este tipo de obras y que hoy entregan una pieza de colección que habla por sí sola.

Buenaventura. / Colprensa/Archivo Ampliar Buenaventura. / Colprensa/Archivo Cerrar

El proyecto pasa por todas las actividades económicas y comerciales que se desarrollan en Buenaventura y de las cuales hacen parte los bonaverenses, hoy es un hecho gracias al liderazgo impulsado por la Cámara de Comercio de Buenaventura de la mano de su Junta Directiva y al apoyo de entidades convertidas en aliados como: La Sociedad Portuaria de Buenaventura, Hotel Cosmos Pacífico, Epsa, Ferrocarril del Pacífico, Gases de Occidente y Opp Graneles S.A.

El libro es un aporte al cambio y al desarrollo que desde ya está ingresando a la ciudad y que terminará por asentarse en el bello puerto del mar, empero los bonaverences son conscientes de su problemática y siguen trabajando para transformar día a día su entorno.