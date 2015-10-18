Engañó a sus padres y se ahogó en las playas de Santa Verónica

Barranquilla

Una tragedia sacudió a una familia en el Atlántico, cuando una menor que contaba con 15 años de edad, murió ahogada después que manifestó a sus padres que iba a estudiar.

El caso se registró en las playas de Santa Verónica, jurisdicción de Juan de Acosta noroccidente del Atlántico, la joven, salió de su casa en el corregimiento de Pitalito en Polo Nuevo manifestándole a sus padres que iba a realizar una tarea, Cuando su verdadera intención era irse a la playa.

Según versiones de sus allegados la adolescente que en vida respondía al nombre de Sofía Ahumada fue arrastrada por una ola y a pesar que lograron sacarla con vida y trasladarla al hospital de Juan de Acosta, los signos vitales no respondieron y murió a los pocos minutos de ingresar a la Institución.

Las exequias de Ahumada, que cursaba décimo grado en el colegio Industrial de Baranoa al centro del departamento, están previstas para este domingo, de acuerdo a la información entregada por sus familiares.