Buenaventura se ha convertido en ruta de tráfico de personas que pretenden llegar a Estados Unidos

Valle del Cauca

En un hotel de la zona insular de Buenaventura fueron capturados por la Policía 11 ciudadanos de origen cubano los cuales habían ingresado a Colombia de manera ilegal procedentes de Ecuador, según el comandante de la Policía en el puerto coronel Marcelo Russy, los extranjeros no portaban los sellos de entrada al país por lo cual debieron ser trasladados a las oficinas de Migración para ser deportados.

“Al momento de realizar un operativo de control en establecimientos públicos, en hoteles en este caso, se logró ubicar un grupo de ciudadanos de origen cubano de los cuales se puedo establecer que tenían ingreso legal al país del Ecuador pero no a Colombia, motivo por el cual fueron dejados a disposición de Migración Colombia para los trámites correspondientes”

El comandante dijo que estos extranjeros habían llegado a Buenaventura trasportados en embarcaciones desde el puerto de Tumaco y desde allí serían llevados de la misma forma hasta Juradó y Panamá

“De acuerdo a la información que tenemos se ha venido adelantando una forma en la que bandas transportan por lancha desde el Ecuador hacia Colombia, pasando por Tumaco, llegando a Buenaventura y posteriormente iban a tomar hacia el Chocó y Panamá en Centroamérica”.

Esta ruta de tráfico de personas por el Pacifico se ha fortalecido en el último año, según el comandante de la Policía en Buenaventura, coronel Marcelo Russy , en los últimos meses son varios los operativos en los cuales han sido retenidos extranjeros. A la fecha son 37 los ciudadanos cubanos deportados hacia su país.