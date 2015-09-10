Armada nacional rescata en el pacífico embarcaciones a la deriva

Valle del Cauca

Unidades de Guardacostas adscritas a la Fuerza Naval del Pacifico rescataron dos motonaves en distintas emergencias y que quedaron a la deriva en alta mar.

Once adultos y un bebe se encontraban a bordo en las que embarcaciones sufrieron fallas mecánicas en medio de las malas condiciones meteomarinas que en ese momento se registraba en esa zona del pacifico.

El comandante de la estación de Guardacostas de Buenaventura, Capitán de Fragata Andrés Aponte, dijo que la primera emergencia fue reportada por una embarcación que transportaba a nueve adultos y un menor de pocos meses de nacido, quienes habían zarpado de Buenaventura rumbo a la zona del Naya, al sur del municipio.

En medio de la navegación problemas con la propulsión dejaron la embarcación al vaivén de las olas lo que generó que se presentara entrada del agua.

El capitán de la motonave llamó de inmediato a la línea de emergencias 146, generando la alerta a la cual unidades de la Armada Nacional reaccionaron rápidamente logrando ubicar y poner a salvo a todos los que iban a bordo, trasladándolos hasta la población de Pianguita.

Una segunda alerta se generó en un área de pesca, cercana a la población de Juanchaco, en donde dos sujetos que estaban en faena a bordo de una embarcación tipo “Viento y Marea” quedaron a la deriva por en el motor. Nuevamente el oportuno llamado a la línea de emergencia de Guardacostas permitió la reacción de los hombres de la Armada Nacional que ubicaron de manera rápida la lancha y pusieron a salvo a su tripulación.

En los nueve meses de este año la Armada Nacional ha rescatado a 40 personas en aguad del pacifico colombiano