Alertan por riesgo de fuertes precipitaciones durante fenómeno de ‘El Niño’

Este año podrían certificarse unos 1 mil predios en Antioquia y Córdoba, dentro de la zona bufalina del país, como libres de la enfermedad tuberculosis en especies búfalo, según el Instituto Colombiano Agropecuario (Ica).

La gerente del Ica Seccional Antioquia, Dionisia Yusti Rivas, explicó que el instituto adelanta trabajos de certificación bovina, en especial, en la región del bajo Cauca, en Antioquia, y en el departamento de Córdoba.

“Hemos iniciado un programa en el bajo Cauca y siete municipios de Córdoba para certificar todo el área como libre de tuberculosis en búfalos. Los búfalos es el mayor número de animales que hemos encontrado como positivos, con esa enfermedad de carácter zoonotico”, puntualizó la directiva.

El propósito del Instituto será el de ampliar la certificación, en medio de un universo de 55 mil predios pecuarios, sólo en Antioquia.

“Nosotros hasta el momento lo que hemos certificado son predios. Pero entonces aquí lo que estamos apuntando es a certificar la zona, que todos los predios que están en esa zona y tienen los búfalos, puedan certificar de libre de tuberculosis”, añadió la directora Rivas.

Colombia tiene una población bufalina cercana a los 234.994 animales distribuidos en 2.672 predios. En Antioquia se el 20,43 por ciento del total de la población bufalina del país.