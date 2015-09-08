Anciano de 85 años discapacitado murió ahogado en el pacífico luego de ser arrojado por asaltantes de embarcación

Valle del Cauca

Un adulto mayor de 85 años con discapacidad física murió ahogado en el Oceano Pacífico a la altura de la Bahía de Buenaventura, luego de ser arrojado por cuatro hombres que asaltaron la embarcación en la que se movilizaba hacia el sur de la región, confirmó el capitán de Fragata Andres Aponte, de la Fuerza Naval del Pacífico.

Los delincuentes asaltaron la embarcación y se apoderaron de todas las pertenencias. Para robarse la lancha hicieron arrojarse al mar a todos los ocupantes.

A pesar de constatar que el adulto mayor de 85 años tenía una discapacidad física que había imposible que nada hasta un punto cercano, lo arrojaron al mar.

Tres horas después cuando llegamos al lugar después de ser notificados por quienes llegaron por sus medios hasta la costa , encontramos el cuerpo sin vida de esta persona, añadió el oficial.

Relató que el asalto fue cometido por cuatro hombres, todos con la cabeza cubierta por pasamontañas.

Esta incursión fue obra de delincuentes comunes que asesinaron a este hombre, porque cuando lo arrojaron al mar sabían que estaban condenándole a su muerte, añadió el oficial naval.