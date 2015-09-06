A la cárcel alcalde de Buenaventura, Bartolo Valencia

Luego de cinco días de audiencia, el juez cuarto penal municipal con funciones de control de garantías en Buga, le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario al alcalde de Buenaventura, Bartolo Valencia Ramos, y a tres de sus funcionarios.

Según la Fiscalía, el mandatario y los funcionarios detenidos habrían incurrido en un caso de defraudación en el 2012, cuando el Ministerio de Educación giró a Buenaventura 103 mil millones de pesos, de los cuales 25 mil millones estaban destinados a la ampliación de cobertura.

Según el juez, la medida de aseguramiento se tomó debido a que los acusados podrían entorpecer y obstruir el desarrollo de las investigaciones.

Por su parte, el abogado del Alcalde, Gustavo Moreno, dijo que este proceso está amañado y desde que inició ha estado lleno de irregularidades y sin garantías, y anunció que instaurará una acción de tutela.

Al alcalde de buenaventura Bartolo Valencia se le acusa, junto a otros de sus funcionarios, de defraudación que llega a los 919 millones.-