Protestan por exención de impuestos a multinacionales en Maceo, Antioquia

Antioquía

Un grupo de comerciantes y habitantes del municipio de Maceo, en la región del Magdalena Medio de Antioquia, protesta este miércoles por la aprobación de un proyecto de acuerdo que contempla exenciones tributarias a empresas con asiento en la localidad.

Los comerciantes, apostados en el parque principal de la población, manifiestan su desacuerdo por la aprobación del acuerdo 004 de 2015, aprobado el 27 de agosto pasado por el Concejo municipal de Maceo, según ellos, porque benefició a la multinacional cementera Cemex, la cual construye una planta en la vereda la Susana, de Maceo.

“La comunidad y los comerciantes están al frente de la Alcaldía exponiendo la parte con la que no están de acuerdo y con la que consideran que sea atendida por el alcalde para que se estudie, dando a conocer los motivos por los que hubo una falla”, comentó una habitante de Maceo a Caracol Radio.

Sin embargo, el presidente del Concejo de Maceo, Fray Alonso Sepúlveda Mejía, explicó a Caracol Radio que la iniciativa denominada Polo de Desarrollo Minero, busca que las empresas que lleguen al municipio retornen el 90% de los dineros en inversión social, recursos que hacen parte de la exención tributaria.

“Unos están a favor, otros en contra creamos un proyecto de acuerdo donde el 20% entra al municipio y el 80% de esos tributos entra a inversión. Esas exoneraciones se tienen que devolver vía inversión durante 10 años, entre el 85 y 90% de lo que pago en predial”, explicó el presidente de la corporación.

Aunque, según la Alcaldía de Maceo, la protesta se desarrolla de forma pacífica el diputado del Polo Democrático Alternativo, Jorge Gómez Gallego, aseguró que se han observado enfrentamientos entre ciudadanos y la fuerza pública, y cierre de vías en la población.

“Hay 5 heridos y 7 detenidos. Los detenidos están en Puerto Berrío. Hay una comisión de abogados que viajó para ver como los atiende. Pero hay indignación en todo el municipio”, aseveró el diputado Gómez Gallego a Caracol Radio.

El alcalde de Maceo, Francisco Álvarez Holguín, y su secretario de Gobierno se reúnen en un consejo de seguridad con las autoridades policiales para afrontar el problema.