Reinicia el desminado en Orejón

Medellín

A partir de este lunes 31 de agosto continuarán las operaciones de descontaminación de explosivos en la vereda Orejón en Briceño, en el norte de Antioquia.

Así lo anunciaron hoy en La Habana, Cuba, las delegaciones del Gobierno de Colombia y las FARC- EP en un comunicado conjunto.

Señalan que las tareas se reinician tras revisión y actualización, por parte de ambas delegaciones y de la Ayuda Popular Noruega, de los procedimientos operacionales aplicables al proyecto piloto de descontaminación y liberación de minas en tierra.

Precisan que en La Habana continúan trabajando en temas relacionados con los puntos de Víctimas, Fin del Conflicto y medidas de desescalamiento y que el grupo de juristas también avanzó en las discusiones de mecanismos dentro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no repetición.

Anuncian que un nuevo ciclo de conversaciones arrancará el próximo 11 de septiembre.