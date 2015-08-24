Candidatos a la Alcaldía de Medellín firmarán pacto de transparencia

Medellín

Como parte de las iniciativas de transparencia electoral emprendidas por los candidatos a la Alcaldía de Medellín, en un debate adelantado en la Universidad Eafit, se comprometieron a firmar un pacto por la transparencia.

Por iniciativa del exalcalde Alonso Salazar, se anticipó el compromiso de los cinco candidatos a la Alcaldía de Medellín, para que no haya herederos de farcpolítica, parapolítica y narcopolítica.

Al respecto el candidato por la Alianza Social Independiente y el Partido Verde, Alonso Salazar expresó: "yo vi con muy buenos ojos la iniciativa que yo había presentado algunos días y que ayer retomó el candidato Federico Gutiérrez, de que todas las campañas nos comprometiéramos a presentar varias cosas: lo primero a presentar a todos nuestro equipos, hablar de nuestras alianzas y nexos, hablar de nuestras fuentes de financiación".

Añadió: "yo creo que en política se debe partir de la base de la transparencia, que haya honestidad y juego limpio, de ahí para adelante discutamos nuestras propuestas. Lo que pasa es que yo veo que todavía hay mucha conexión de la política con poderes criminales".

La Universidad Eafit se comprometió en gestionar la materialización y los instrumentos para que el acuerdo, aunque Alonso Salazar ya advirtió: "a mí que me esculquen".

Con este acuerdo de los candidatos Alonso Salazar, Federico Gutiérrez, Juan Carlos Vélez, Gabriel Jaime Rico y Héctor Hoyos, también esperan que cesen los ataques y las campañas sucias que a veces se observa en la política.