Golpe al narcotráfico: Incautados 300 kilos de cocaína en Aguas del Pacífico vallecaucano

Cali

El nuevo operativo propinado por la Armada Nacional en aguas del Pacífico vallecaucano se convierte en un duro golpe a las bacrim que operan en la zona.

Según el informe de la Armada, los 300 kilos de cocaína incautados fueron hallados entre vivieres y cilindros de gas que iban camuflados en un barco de cabotaje que había zarpado desde Buenaventura y que tenía como destino juradó, en el Departamento del Chocó, para luego ser llevado a Norteamérica, dijo a Caracol Radio el coronel Carlos Mario Díaz, Comandante de la Brigada de infantería de Marina Número 2.

“Exactamente cargan una motonave, esto es un buque de cabotaje mediano y de mucha capacidad para llevar graneles de todas las clasificaciones, el buque tenía orden de zarpe para ir a Juradó y llevar abarrotes, cilindros de gas, lo cual una vez se incauta y se trae para Buenaventura y se desocupa todo el buque para ver si no había más droga y mediante la prueba homologada nos registra positivo para clorhidrato de cocaína para un total de 300 kilos del estupefaciente Estos son diez millones de dólares que dejan de percibir los narcotraficantes del pacífico colombiano con esta droga que pensaban colocar en el mercado norteamericano.

La embarcación logro ser interceptada minutos después de zarpar, en el sector de Bahía Málaga, cuando los tripulantes notaron la presencia de la infantería intentaron tirar el cargamento al mar, pero fueron neutralizados.

Según el coronel Carlos Mario Díaz, en lo que va corrido del año la Fuerza Naval del Pacífico ha logrado incautar 35 toneladas de cocaína en aguas del Pacífico, restando más de mil millones de dólares a las arcas internacionales de grupos narcotraficantes.