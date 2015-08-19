Asopartes advierte aumento de precios por dólar

Medellín

La asociación del sector automotriz y sus partes advirtió que los precios de los vehículos nuevos, usados y los repuestos van a aumentar hasta a un 25% por la tasa de cambio del dólar, que ya superó los 3 mil pesos.

Tulio Zuloaga Revello, presidente de Asopartes, afirmó que el incremento del dólar está favoreciendo el comercio de partes robadas y los contrabandistas.

“Para los importadores la afectación es grande porque no tienen más recursos y remedio que subir precios, eso lo está haciendo menos competitivo. Un fabricante debe adquirir la materia prima en dólares y se exporta a países en devaluación. Los precios están subiendo entre un 20 y un 30%”, afirmó Zuloaga Revello.

Otros están contentos

Los caficultores, floricultores y bananeros manifestaron su alegría por la tasa representativa del cambio del dólar, pero aseguraron que es necesario mejorar la competitividad del país.

“La tasa de cambio es competitiva para el sector exportador y el bananero, pero no se nos puede olvidar que llevábamos más de 10 años con una tasa de cambio que no era favorable, tenemos que prepáranos porque una buena tasa de cambio debe ir de la mano de la competitividad y productividad”, afirmó Juan Camilo Restrepo, presidente de Augura.

El precio del dólar cerró a 3 mil 24 pesos y continúa su tendencia a la alza.