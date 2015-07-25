Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

31 jul 2026 Actualizado 12:56

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Orden Público
ELECCIONES

Consejo Nacional Electoral borrará inscripción de cédulas por trashumancia

La confirmación fue hecha por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en el municipio de Caucasia, Antioquia.

Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en su visita a Caucasia. Foto: Ministerio del Interior

Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en su visita a Caucasia. Foto: Ministerio del Interior

Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en su visita a Caucasia. Foto: Ministerio del Interior
Medellín
Añadir Caracol Radio en Google

Desde la próxima semana comenzarían a ser borradas las cédulas inscritas en el país, para los próximos comicios del 25 de octubre, al comprobarse que incurren con el delito de trashumancia electoral.

La confirmación fue hecha por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en su visita al municipio de Caucasia, Antioquia, al término de un comité de seguimiento electoral en la región del Bajo Cauca.

"En muy pocos días el Consejo Nacional electoral comenzará a tomar decisiones para anular las elecciones. Hay que decirle a aquellos que comiencen con el trasteo de votos que no pierdan su tiempo, no pierdan su platica porque vamos a comenzar a anular todas esas cédulas inscritas fraudulentamente", afirmó el ministro Cristo Bustos.

Además, el jefe de la cartera política reconoció dificultades en la seguridad electoral en regiones como el Bajo Cauca.

"Hay problemas de seguridad, de trashumancia electoral. Vamos a revisar ahora. Tenemos unos municipios que están en riesgo", comentó el ministro Cristo.

Hasta ahora, el único municipio de Antioquia en dónde se ha denunciado la inscripción de cédulas por trashumancia electoral es Sabaneta, en el sur del Valle de Aburrá.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir