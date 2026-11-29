El Atlántico dio un paso importante hacia la construcción de un gran Hospital Materno-Infantil de alta complejidad, luego de que el Gobierno nacional acogiera la propuesta del gobernador Eduardo Verano para crear en el departamento un centro asistencial especializado en medicina fetal, investigación, formación médica y atención integral de madres gestantes y recién nacidos.

La iniciativa busca consolidar y proyectar a escala nacional e internacional los avances científicos alcanzados por el equipo médico del programa Reparados Antes de Nacer, que ha convertido al Atlántico en referente de cirugía fetal gracias a procedimientos intrauterinos que permiten corregir malformaciones congénitas antes del nacimiento.

El respaldo se conoció durante el encuentro académico y científico Reparados Antes de Nacer, escenario en el que el gobernador Verano planteó la necesidad de contar con una infraestructura hospitalaria de primer nivel que reúna especialistas, tecnología de punta, investigación y capacidad de atención para pacientes de Colombia y otros países.

Durante su intervención, el mandatario le hizo una solicitud especial a la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, para que se convierta en madrina del proyecto y contribuya a articular esfuerzos entre el Gobierno nacional, la Gobernación del Atlántico, el Distrito de Barranquilla y el sector privado.

“Necesitamos trabajar por un gran hospital materno-infantil para Barranquilla y el Atlántico; primera dama, nos encantaría que usted fuera la madrina de este proyecto para convertirlo en un legado”, expresó Verano.

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El gobernador recordó el legado de instituciones emblemáticas como el antiguo Hospital San Francisco de Paula y la vocación científica de médicos como Libardo Diago Guerrero. Señaló que esa tradición debe inspirar al departamento a dar un nuevo salto en infraestructura y servicios de salud, para que ningún niño pierda la oportunidad de recibir atención especializada por falta de recursos o capacidad hospitalaria.

La propuesta surge de los resultados alcanzados por el equipo interdisciplinario liderado por los especialistas Miguel Parra Saavedra e Iván Osorio, junto con otros 40 profesionales de la salud, que ha realizado con éxito 20 cirugías intrauterinas para corregir malformaciones congénitas. Sus avances han trascendido las fronteras colombianas y han despertado el interés de otros países, entre ellos México.

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De acuerdo con las cifras presentadas por los especialistas, en casos de patologías fetales severas, entre el 80% y el 90% de los bebés enfrentaban anteriormente complicaciones graves, múltiples intervenciones quirúrgicas y altos riesgos de morbimortalidad. Hoy, gracias a los procedimientos realizados durante la gestación, muchos de estos niños pueden nacer, recuperarse, alimentarse con leche materna y regresar a casa apenas dos o tres días después del parto.

En ese sentido, Verano propuso avanzar en una hoja de ruta institucional para que el Atlántico sea reconocido como centro de referencia nacional en medicina fetal. La meta es que los diagnósticos de malformaciones detectados desde la semana 12 de gestación en cualquier departamento del país puedan ser remitidos oportunamente a los especialistas en perinatología y cirugía pediátrica del territorio.

Gobierno nacional respalda la iniciativa y propone mesa científica

La primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, acogió la propuesta del gobernador y manifestó su disposición de respaldar tanto la construcción del nuevo Hospital Materno-Infantil como el programa Reparados Antes de Nacer. Durante el encuentro, también compartió su experiencia personal como paciente del doctor Miguel Parra Saavedra durante el primer trimestre del embarazo de alto riesgo de su cuarta hija, Francesca.

“Desde el Gobierno de la Patria Milagro creemos en la Cirugía Milagro; por eso hoy queremos apoyar el trabajo que hacen el doctor Miguel y el doctor Iván para que más familias tengan acceso a estos cuidados”, manifestó Pineda.

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A este respaldo se sumó la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Claudia Benavides, quien propuso conformar una mesa técnica entre esa cartera y el equipo de Reparados Antes de Nacer. El propósito es fortalecer la investigación científica, la formación de especialistas, la transferencia de conocimiento y tecnología mediante alianzas estratégicas y la sostenibilidad del programa.

La ministra también expresó su disposición de contribuir a la articulación científica y tecnológica del futuro Hospital Materno-Infantil de Alta Complejidad, con énfasis en cirugía y terapia fetal, investigación, formación de talento humano y proyección internacional.

“Hoy junto a nuestra primera dama conocí en Barranquilla historias que recuerdan el propósito de la ciencia: transformar vidas y transferir este conocimiento colombiano a los niños del mundo”, señaló Benavides.

Por su parte, el ginecobstetra y cirujano fetal Miguel Parra Saavedra destacó que uno de los principales objetivos del programa es ampliar el acceso a procedimientos médicos de alta complejidad, especialmente para las gestantes de menores recursos económicos.

“Con este programa queremos llegar a más madres vulnerables; estamos salvando vidas antes de nacer y nos esforzamos como equipo médico para brindar calidad de vida a todas estas familias”, afirmó el especialista.