Ecopetrol consiguió una respuesta récord de los inversionistas internacionales tras emitir bonos por 2.000 millones de dólares. La compañía recibió ofertas por cerca de 7.000 millones de dólares, lo que significa que, por cada dólar que puso a disposición del mercado, los inversionistas solicitaron 3,5 dólares.

La colocación se realizó el pasado 9 de noviembre, con bonos a ocho años y vencimiento en 2034, a una tasa de interés anual del 7,875 %. En total, participaron más de 235 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia, África y América Latina. Según la compañía, se trata del mayor nivel de demanda registrado en sus emisiones internacionales durante los últimos cinco años.

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Los recursos tendrán dos destinos. El primero es pagar anticipadamente 810 millones de dólares de bonos que Ecopetrol emitió en 2023 y que vencían en 2029, con una tasa de interés del 8,625 %. Al reemplazarlos por los nuevos títulos, la empresa reduce el costo de esa parte de su financiación. El segundo es sustituir por completo los recursos de corto plazo que utilizó para adquirir su participación en la brasileña Brava Energía.

Con esta estrategia, Ecopetrol busca distribuir mejor sus compromisos financieros en el tiempo, reducir la concentración de pagos en los próximos años y mantener mayor disponibilidad de recursos para sus operaciones. La empresa aclaró que la emisión no representa un aumento de sus obligaciones financieras, sino un cambio en los plazos y las condiciones de financiación.

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La operación también tiene relevancia para las finanzas públicas, teniendo en cuenta que el Estado colombiano es propietario de cerca del 88 % de Ecopetrol.