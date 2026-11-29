Desde Barranquilla, el presidente Abelardo De La Espriella, cuestionó las declaraciones de antiguos jefes de las extintas FARC, firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, quienes sostienen que no cuentan con recursos económicos para cumplir con la reparación de las víctimas del conflicto armado. Los excombatientes argumentan que los bienes de la antigua guerrilla fueron entregados a la justicia y que los recursos obtenidos durante la guerra ya se agotaron.

Frente a esta posición, el mandatario expresó su rechazo y aseguró que no aceptará que los antiguos integrantes de esa organización evadan sus responsabilidades con quienes sufrieron sus acciones violentas.

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“No acepto esa posición, ese argumento. No acepto que los privilegios concedidos a los bandidos de las FARC se antepongan a los derechos de quienes padecieron sus crímenes”, afirmó.

“Tengo un compromiso con las víctimas”: el mensaje del presidente

De la Espriella también reiteró que la reparación de las víctimas será una prioridad de su Gobierno y aseguró que asumirá personalmente la defensa de sus derechos.

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“Con las víctimas tengo un compromiso y las voy a defender porque seré el primer defensor de las víctimas de la violencia en Colombia”, manifestó durante su pronunciamiento en la capital del Atlántico.