De cara a las celebraciones de Navidad y fin de año, la Alcaldía de Barranquilla intensificó las campañas de prevención para evitar personas quemadas por pólvora e intoxicaciones por consumo de licor adulterado. Las jornadas de sensibilización se desarrollarán en las cinco localidades de la ciudad, con especial atención a los sectores que registraron más afectados durante la temporada anterior.

La secretaria distrital de Salud, Stephanie Araujo Blanco, advirtió que uno de los momentos de mayor riesgo será la celebración de la Noche de Velitas, debido al incremento en la venta y manipulación de pólvora. Señaló que los niños son la población más vulnerable y reiteró el llamado a los padres de familia para evitar que los menores tengan contacto con estos elementos.

Reforzarán los mensajes para prevenir el consumo de licor adulterado

Las actividades preventivas se concentrarán principalmente en las localidades Suroccidente, Metropolitana y Suroriente. También se realizarán jornadas de sensibilización en centros comerciales, comedores comunitarios, parques y otros espacios públicos.

La administración distrital también reforzará los mensajes para prevenir el consumo de licor adulterado, cuyo contenido puede provocar graves afectaciones a la salud e incluso causar la muerte.

Finalmente, la Secretaría de Salud recordó que la fabricación, comercialización y uso de pólvora están prohibidos, y advirtió sobre las consecuencias de permitir que los niños manipulen estos elementos, una conducta que puede acarrear sanciones legales. Además, hizo un llamado a proteger a los animales, que también sufren las consecuencias del ruido de la pólvora durante las festividades.