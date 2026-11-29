Las autoridades investigan las circunstancias en las que murió Fabián Marino, un motociclista que fue arrollado por un vehículo tipo furgón cuando transitaba por un puesto de control del Instituto de Tránsito de Soledad, en el área metropolitana de Barranquilla.

El siniestro ocurrió en la calle 63. Las autoridades buscan establecer si la víctima intentó evadir el retén o si el accidente se produjo por otro tipo de imprudencia.

Alteración del orden público tras el accidente

La muerte del motociclista provocó momentos de tensión en el sector. En videos que circulan en redes sociales se observa a varios motociclistas intentando agredir a funcionarios de tránsito e incluso incinerando una motocicleta.

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La situación generó alteraciones del orden público y el bloqueo de la vía, por lo que fue necesaria la presencia de uniformados de la Policía Metropolitana para dispersar a la multitud y recuperar la movilidad.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido ni han entregado detalles adicionales sobre las circunstancias del accidente.