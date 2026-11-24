Hipopótamos de Pablo Escobar entre la caza de control o eutanasia( Getty Images )

El Ministerio de Ambiente convocó a 13 zoológicos y bioparques de Colombia para explorar la posibilidad de recibir algunos de los hipopótamos del narcotráficante Pablo Escobar que se encuentran en el país y que son considerados una especie exótica invasora.

La iniciativa busca encontrar espacios para su relocalización y avanzar en las medidas de control de su población.

Como parte de este proceso, el próximo 27 de noviembre se llevará a cabo una mesa de trabajo con las instituciones convocadas, en la que se resolverán inquietudes administrativas y logísticas y se evaluará la disponibilidad de instalaciones para acoger a estos animales.

La propuesta hace parte de las recomendaciones de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales para fortalecer la implementación del Plan para la Prevención, Control y Manejo de la Especie Exótica Invasora Hipopótamo (Hippopotamus amphibius).

El Ministerio señaló que trabajará con las entidades interesadas para identificar mecanismos financieros y logísticos que permitan hacer efectiva la relocalización.

Colombia podría superar los 1.200 hipopótamos en menos de diez años

De acuerdo con las proyecciones científicas citadas por MinAmbiente, Colombia cuenta actualmente con cerca de 260 hipopótamos, cuya presencia se concentra principalmente en el Magdalena Medio.

Sin medidas efectivas para controlar su expansión, la población podría superar los 1.200 ejemplares en menos de una década, lo que representaría una amenaza para la biodiversidad, los ecosistemas y las comunidades de la región.

El Ministerio advirtió que al menos siete especies nativas se encuentran en riesgo por la presencia de estos animales. Entre ellas están el manatí, la nutria, el chigüiro, los venados, la tortuga del río Magdalena, el bocachico y el bagre rayado.

También se estima que cerca de 200 especies de plantas acuáticas podrían verse afectadas por el deterioro de la calidad del agua, debido a la acumulación de materia orgánica y la proliferación de bacterias asociadas a las heces y otras actividades de los hipopótamos.