El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, rechazó el atentado a bala contra el dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), Marco Antonio Hernández Paternina, quien resultó herido cuando se movilizaba en su vehículo particular, luego de terminar su turno de servicio en la Penitenciaría El Bosque, en Barranquilla.

A través de su cuenta de X, el mandatario condenó el ataque y expresó su solidaridad con el funcionario, sus familiares y los integrantes del sistema penitenciario. Asimismo, aseguró que las autoridades trabajarán para identificar y capturar a los responsables.

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“Hechos como este no pueden quedar en la impunidad y vamos a capturar a los responsables cuanto antes”, manifestó el presidente, quien también advirtió que su Gobierno no retrocederá frente a los hechos de violencia contra quienes trabajan por la seguridad del país.

Crece la preocupación por ataques contra funcionarios del INPEC

El atentado contra Hernández Paternina se suma a una serie de hechos violentos registrados recientemente contra funcionarios penitenciarios en Barranquilla.

El ataque ocurrió en la carrera 4 con calle 51C, en el barrio Carrizal, cuando el dragoneante conducía un automóvil Renault Sandero. En el hecho recibió cinco impactos de bala, tres de ellos en la espalda. Posteriormente, fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial.

Entre los antecedentes más recientes se encuentra el ataque a tiros contra la vivienda de una funcionaria del INPEC en el barrio Las Malvinas, ocurrido el pasado 24 de noviembre. Además, días antes fueron abandonados restos humanos acompañados de un panfleto amenazante en inmediaciones de la Cárcel Modelo de Barranquilla.

Estos episodios han generado preocupación entre los trabajadores penitenciarios, que han reclamado mayores garantías de seguridad para desarrollar sus labores y proteger su integridad fuera de los establecimientos carcelarios.

El presidente Abelardo de la Espriella reiteró que su administración actuará con contundencia para defender a los funcionarios y garantizar que los responsables de estos ataques respondan ante la justicia.