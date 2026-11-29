(COMBO) This combination of pictures created on November 29, 2026 shows (L-R) Spain's left-wing Frente Amplio (Broad Front) alliance candidate Ada Colau voting in Barcelona, Spain's Prime Minister and Spanish Socialist Party (PSOE) candidate Pedro Sanchez casting his ballot in Madrid, Spain's main opposition conservative Partido Popular - PP (People's Party) candidate Alberto Nunez Feijoo voting in Madrid and Spain's far-right party Vox candidate Santiago Abascal, voting in Madrid during a general election on November 29, 2026. Voting started today in Spain's general election in which Socialist Prime Minister Pedro Sanchez is battling opinion polls predicting a victory for conservatives and the far right. Turnout hit 45.7 percent as of 2:00 pm (1300 GMT), a record level at that time since the country returned to democracy. (Photo by AFP) / JOSEP LAGO JAVIER SORIANO OSCAR DEL POZO THOMAS COEX

Los conservadores del PP y la ultraderecha de Vox tendrían casi asegurada la mayoría absoluta del Congreso español (176 escaños), según la encuesta de Sigma Dos para RTVE y la Forta, ya que en la horquilla más alta sumarían 182 diputados, y en la más baja se quedarían en 175.

Por contra, otra encuesta de SW Demoscopia hecha pública por la televisión Séptima al cierre de los colegios electorales augura que el partido Socialista (PSOE) sería el partido más votado, con una horquilla de entre 132 y 138 escaños, mientras que el PP (121-127) y Vox (44-51) podrían quedarse por debajo de la mayoría absoluta.

Según la encuesta de Sigma Dos, el PP conseguiría el 32,2 % de los votos y entre 129 y 134 escaños, a los que se sumarían el 0,4 % de los votos de UPN-PP y 2 diputados.

Por su parte, el sondeo concede a Vox el 16,2 % de los votos y entre 44 y 48 escaños.

El PSOE lograría el 28,8 % de los sufragios y entre 119 y 124 diputados, y la coalición de izquierda Frente Amplio, con un 5,7 % y 10 u 11 diputados, a los que habría que sumar cerca de una treintena de escaños de otras formaciones de izquierda.

Entre esta treintena de escaños están los de ERC en Cataluña, donde la formación independentista de izquierdas se haría, según la encuesta, con 9 o 10 escaños.

También en Cataluña (noreste), la derecha independentista de Junts bajaría hasta los 4 o 5.

En el País Vasco (norte), lideraría los resultados la izquierda independentista de EH Bildu con 7 u 8 escaños y los nacionalistas conservadores del PNV caerían a 2 o 3.

Entre los partidos regionalistas, la encuesta da asimismo entre 4 y 5 escaños a Adelante Andalucía (sur), que se estrenaría en el Congreso español; 2 diputados a Bloque Nacionalista Galego (noroeste) y 1 a la coalición de Primero Canarias-CC, en las islas Canarias situadas en el Atlántico.

Esta encuesta se ha realizado con un estudio continuado entre el 12 y 28 de noviembre con 19.500 entrevistas.

El sondeo hecho público por la Séptima pronostica que el PSOE, con el 33 % de los votos, lograría entre 132 y 138 escaños, mientras que el PP, con el 30,2 %, obtendría entre 121 y 127 (a los que habría que sumar los 2 que otorga a PP-UPN), y Vox, con el 15,3 %, entre 44 y 51.

Por su parte, Frente Amplio, con el 7 %, tendría una representación en el Congreso de entre 9 y 12 escaños.