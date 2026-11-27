La Agencia Nacional de Tierras (ANT), presentará el balance de ejecución presupuestal, adquisición de predios y formalización de resguardos indígenas durante la sexta sesión de 2026 de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), que tendrá lugar en Bogotá del 30 de noviembre al 2 de diciembre.

Este espacio de diálogo y concertación permitirá revisar los avances de los compromisos institucionales, identificar asuntos pendientes y establecer nuevas acciones para garantizar los derechos territoriales de los pueblos indígenas.

La agenda contempla, entre otros asuntos, el seguimiento a los procesos de adquisición y formalización de tierras, así como la articulación entre las entidades responsables de atender las solicitudes de las comunidades.

La agenda de trabajo estará distribuida en tres jornadas:

Lunes 30 de noviembre: las entidades del Estado presentarán los avances administrativos y presupuestales de los compromisos relacionados con los derechos territoriales de los pueblos indígenas.

las entidades del Estado presentarán los avances administrativos y presupuestales de los compromisos relacionados con los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Martes 1 de diciembre: se desarrollará una sesión autónoma de las autoridades y delegados de los pueblos indígenas, destinada a la revisión de sus asuntos internos y a la construcción de sus propuestas.

se desarrollará una sesión autónoma de las autoridades y delegados de los pueblos indígenas, destinada a la revisión de sus asuntos internos y a la construcción de sus propuestas. Miércoles 2 de diciembre: se realizará la jornada de diálogo y concertación con el Gobierno nacional, en la que se evaluarán los compromisos y se definirán acciones para avanzar en la protección y garantía de los derechos territoriales de estas comunidades.

Al respecto, Carlos Alberto Rodríguez Hernández, director encargado de Asuntos Étnicos de la ANT, señaló: “En la entidad estamos preparando para la sexta Comisión Nacional de Territorios Indígenas un informe en el que vamos a presentar los avances en los compromisos, la ejecución presupuestal y el destino de los recursos de las comunidades indígenas durante 2026. En el Gobierno estamos más que nunca firmes por el campo y firmes en la transparencia de las cuentas que se les entregan a las comunidades étnicas del país”.

Articulación para garantizar los derechos territoriales

Además de la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en la sesión participarán entidades como la Unidad de Restitución de Tierras y el Ministerio del Interior, entre otras instituciones con responsabilidades en la atención y garantía de los derechos de los pueblos indígenas.

Creada mediante el Decreto 1397 de 1996, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas es el principal escenario permanente de diálogo y concertación entre el Estado colombiano y los pueblos indígenas.

Desde este espacio se hace seguimiento a la política pública de tierras, se revisan los compromisos institucionales y se abordan las dificultades que afectan la protección y seguridad jurídica de los territorios ancestrales.