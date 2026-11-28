El Gobierno Nacional y Colanta se alían para mejorar la productividad y los ingresos de los ganaderos mediante tecnología, sistemas de riego y mejoramiento genético.

El Gobierno Nacional anunció una alianza con la cooperativa Colanta para modernizar la producción de leche en Colombia y mejorar las condiciones económicas de los productores del sector. El acuerdo fue presentado por el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond, y contempla herramientas para aumentar la productividad y competitividad de los hatos ganaderos en diferentes regiones del país.

La iniciativa incluye la incorporación de tecnología para mecanizar las actividades ganaderas, la instalación de sistemas de riego que permitan mantener la disponibilidad de pastos y el mejoramiento genético de los animales. Con estas medidas, se busca aumentar la capacidad de producción de las fincas y generar mayores ingresos para quienes dependen de esta actividad.

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El gerente general de Colanta, Sergio González Villa, destacó la importancia del trabajo conjunto entre el sector cooperativo y el Gobierno. “Colanta es un modelo asociativo que funciona, y sabemos que, con la ayuda del gobierno, esta va a ser mucho mejor”, afirmó.

¿Qué pasará con los productores afectados por el cierre de Coolechera?

Durante el anuncio, el ministro Dangond también se refirió a los pequeños productores de leche que quedaron sin una alternativa comercial tras el cierre de Coolechera. Según explicó, el Gobierno está trabajando en zonas como Nariño, Putumayo y la Costa Caribe para buscar soluciones que les permitan continuar con su actividad productiva.

“Comenzamos desde hoy a trabajar con las cooperativas lecheras y con las otras industrias lácteas para que todos los ganaderos del país sientan que el Gobierno Nacional les va a ayudar a mejorar sus hatos ganaderos”, señaló el ministro.

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La estrategia busca ampliar el acompañamiento al sector lechero mediante alianzas con cooperativas e industrias, con el propósito de fortalecer la producción y mejorar la rentabilidad de los ganaderos colombianos.