La historia de La perra nació de la experiencia de Pilar Quintana durante los nueve años que vivió en la selva del Pacífico colombiano. Allí tuvo varias mascotas y descubrió que, a diferencia de los perros que viven en las ciudades, los de la selva conservan una relación distinta con la libertad y, en ocasiones, terminan siguiendo el llamado de lo salvaje. Esa experiencia inspiró a la escritora a construir uno de los personajes centrales de su novela.

Publicada en 2017, la obra cuenta la historia de Damaris, una mujer que no ha podido tener hijos y que adopta una perrita en la que deposita todo su amor. Sin embargo, la relación entre ambas atraviesa una ruptura que pone sobre la mesa temas como la soledad, el trauma, la exclusión, la rebeldía y la rabia contenida.

Casi diez años después de su publicación, la novela llegó al cine bajo la dirección de Dominga Sotomayor. La película se estrenó en el Festival de Cannes de 2026 y trasladó la historia al Pacífico chileno. En esta versión, Damaris se convierte en Silvia, la perrita Chirly pasa a llamarse Yuri y Rogelio, la pareja de la protagonista recibe el nombre de Mario.

Durante la entrevista, Quintana explicó que el proceso de adaptación estuvo a cargo de la productora RT Features, que adquirió los derechos de la obra. Aunque la escritora recibió un borrador del guion e hizo algunas observaciones que fueron tenidas en cuenta, reconoció que llevar un libro al cine implica permitir una nueva interpretación de la historia, pues son lenguajes distintos y la película es, además, un trabajo colectivo.

Uno de los cambios más visibles está en el territorio y en la construcción de los personajes. Mientras la novela presenta la crudeza del Pacífico colombiano y aborda de manera directa la discriminación racial que atraviesa la vida de Damaris, la película ofrece una representación menos cruda y desarrolla la historia en un entorno diferente. Sin embargo, para Quintana, “el corazón de la historia se mantiene”.

La autora también destacó que el cine permite mostrar aspectos que no aparecen de la misma manera en el libro. Como la novela está narrada desde el punto de vista de Damaris, el lector sigue principalmente su experiencia; en cambio, la película puede mostrar qué sucede con la perrita cuando logra liberarse de sus ataduras.

Quintana invitó al público a acercarse a esta adaptación, que calificó como una historia bella y dolorosa, acompañada de paisajes que vale la pena descubrir. La película ya se encuentra en las salas de cine de Colombia.