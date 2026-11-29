El colombiano que emprendió con un negocio de lavado de carros a domicilio en Suiza

Fraydan Stiven Marín encontró en el lavado detallado de vehículos una oportunidad para emprender en Suiza y ofrecer un servicio a domicilio que le permite llegar directamente a las casas o lugares de trabajo de sus clientes.

La idea surgió de su deseo de llevar un poco de Colombia al exterior. Marín explicó que en nuestro país existe una especial atención por mantener los carros limpios y bien cuidados, y quiso convertir esa costumbre en una oportunidad de negocio en Suiza. Según contó, muchos de sus clientes no disponen de tiempo para lavar sus vehículos, por lo que su propuesta ha tenido una buena acogida.

Sin embargo, poner en marcha el negocio no fue sencillo. Uno de los principales retos fue cumplir con la normativa suiza, especialmente con las disposiciones relacionadas con el cuidado del medioambiente. El emprendedor tuvo que superar varias restricciones para constituir su empresa y ofrecer el servicio.

Actualmente, Marín se moviliza en una furgoneta que equipó con todos los elementos necesarios para realizar su trabajo. Cada servicio puede tardar entre dos horas y media y cinco horas, dependiendo del tamaño y el estado del vehículo. Los precios oscilan entre los 100 y los 500 francos suizos, equivalentes aproximadamente a entre 400.000 y dos millones de pesos colombianos.

Durante sus primeros días de trabajo tuvo la oportunidad de lavar vehículos de marcas como Porsche, Aston Martin, Ferrari y Lamborghini, una experiencia que lo sorprendió y que, al mismo tiempo, representó un reto por el valor de los carros que debía cuidar.

Además de prestar sus servicios, Marín comparte en redes sociales los procesos de limpieza, los resultados de su trabajo y el crecimiento de su empresa.