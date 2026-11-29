La escritora y politóloga colombiana Diana Obando recibió el Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana 2026 por su primera novela, Noche, noche, noche. La ceremonia se realizó el pasado 25 de noviembre en la Universidad EAFIT.

El jurado destacó la singularidad del estilo de Obando, así como la precisión y maleabilidad de una prosa capaz de atrapar el lenguaje con el que están hechos los sueños. Para la escritora, este reconocimiento fue especialmente emotivo, pues la novela fue el resultado de casi 12 años de trabajo.

La historia sigue a tres personajes humanos que se encuentran en una meseta e intentan domesticar una planta propia de la selva para que pueda crecer en el páramo. En medio de ese proceso, descubren una antigua receta a base de plantas que les permite ensoñar. A partir de allí, comienzan a recorrer las vidas de sus antepasados, primero humanos y después de otros seres, como plantas, animales y minerales, en un viaje que los lleva a explorar distintas formas de sufrimiento.

La relación de Diana Obando con los sueños también hace parte de su historia personal. Desde los 17 años se ha interesado por la navegación de los sueños y la práctica del sueño lúcido, que le ha permitido explorar las experiencias que ocurren mientras duerme.

Obando explicó que uno de los mayores retos durante la escritura fue encontrar la manera de convertir esa materia escurridiza de los sueños en una experiencia que pudiera conmover a los lectores. Por eso, destacó que el jurado reconociera precisamente el trabajo con el lenguaje, uno de los aspectos a los que dedicó más tiempo.

El Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana se suma a los reconocimientos que ha recibido la escritora a lo largo de su trayectoria, entre ellos el Premio Nacional de Narrativa Elisa Mújica.