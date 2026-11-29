Banda marcial de Facatativá representará a Colombia en el Desfile de las Rosas de Pasadena

La banda marcial del Instituto Técnico Industrial de Facatativá, Cundinamarca, se prepara para participar en uno de los desfiles más reconocidos del mundo. La agrupación hace parte de una tradición musical de 50 años y está integrada por estudiantes, exalumnos y jóvenes de otras instituciones del municipio. Según explicó Astrid Prieto, rectora de la institución, el proyecto cuenta con tres agrupaciones: infantil, juvenil y de eméritos, esta última seleccionada para participar en Pasadena.

La agrupación tiene un vínculo especial con la región, pues varios de sus integrantes son hijos de trabajadores de los cultivos de flores de la Sabana de Bogotá. Esta relación inspiró el video con el que realizaron su postulación.

Jhon Amórtegui, director de la banda, explicó que buscaron conectar la música y el folclore con la tradición floricultora: “Queríamos vincular la música, el folclore con la rosa, y como la rosa es de tipo exportación, quisimos tener una banda marcial de tipo exportación también”.

El camino hacia esta oportunidad comenzó en 2023, cuando la agrupación realizó una gira navideña con el apoyo de la administración municipal, la Secretaría de Cultura y la institución. Durante ese recorrido conocieron a una banda de Panamá que ya había participado en tres ocasiones en el Desfile de las Rosas. Según contó Amórtegui, esa experiencia despertó el interés de la agrupación por participar en este escenario internacional y presentar una propuesta propia.

Después de preparar y enviar la postulación, el pasado 22 de julio recibieron la confirmación de que habían sido seleccionados.

Para Prieto, la noticia fue motivo de orgullo y reconocimiento al esfuerzo de toda la comunidad educativa. La rectora recordó que fue el director de la banda quien le comunicó la noticia. “La satisfacción de saber que el esfuerzo y la dedicación habían tenido ese resultado”, señaló sobre lo que significó ese momento para la institución.

Además del desfile, la agenda de la agrupación contempla diferentes presentaciones, entre ellas el Bandfest, una actividad en el estadio Rose Bowl y una presentación especial en Disney.

Para hacer realidad este viaje, ya se conformó una mesa técnica de trabajo en la que participan padres de familia, colaboradores, maestros y representantes del proyecto, junto con la administración municipal.