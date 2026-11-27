Colombia es un país con una actividad sísmica recurrente debido a que su ubicación está en una zona de contacto entre placas tectónicas y presencia de actividad volcánica. Por esta razón, los movimientos telúricos pueden registrarse en diferentes regiones, aunque algunas concentran una mayor actividad o presencia de condiciones más elevadas.

Para el desarrollo de esta nota se usó la información brindada en el mapa interactivo del Servicio Geológico Colombiano (SGC), en donde los departamentos con mayor afectación se ubican en la región Caribe, Pacífica y Andina.

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¿Cuáles son los departamentos con mayor actividad sísmica en Colombia?

Los departamentos con mayor presencia de actividad sísmica en Colombia se encuentran en la zona del Pacífico, entre ellos:

Chocó : El departamento está ubicado en el occidente de Colombia, en una zona de interacción tectónica. Allí, la placa de Nazca se introduce por debajo de la placa Suramericana, en un proceso conocido como subducción. Esta interacción genera acumulación de tensión que, al liberarse, puede producir movimientos sísmicos.

: El departamento está ubicado en el occidente de Colombia, en una zona de interacción tectónica. Allí, la placa de Nazca se introduce por debajo de la placa Suramericana, en un proceso conocido como subducción. Esta interacción genera acumulación de tensión que, al liberarse, puede producir movimientos sísmicos. Nariño: Se encuentra en la región Pacífica, afectado por la interacción entre las placas de Nazca y Suramericana. A esto se suma la presencia de sistemas de fallas geológicas y actividad volcánica de los volcanes Galeras, Chiles, Cerro Negro, Cumbal, Azufral, Doña Juana y Las Ánimas .

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Cauca: Su ubicación en el suroccidente colombiano lo sitúa en una región de alta complejidad geológica, influenciada por la interacción de las placas de Nazca y Suramericana. Además, cuenta con sistemas de fallas geológicas activas y la actividad del volcán Puracé y la cadena volcánica Los Coconucos, los cuales contribuyen a su actividad geológica.

Su ubicación en el suroccidente colombiano lo sitúa en una región de alta complejidad geológica, influenciada por la interacción de las placas de Nazca y Suramericana. Además, cuenta con sistemas de fallas geológicas activas y la actividad del volcán Puracé y la cadena volcánica Los Coconucos, los cuales contribuyen a su actividad geológica. Valle del Cauca: Por su ubicación en el occidente del país, el departamento recibe la influencia de las placas de Nazca y Suramericana, así como de la microplaca de Panamá. También presenta fallas geológicas activas y zonas con características de suelo que pueden amplificar las ondas sísmicas.

Por su ubicación en el occidente del país, el departamento recibe la influencia de las placas de Nazca y Suramericana, así como de la microplaca de Panamá. También presenta fallas geológicas activas y zonas con características de suelo que pueden amplificar las ondas sísmicas. Huila: El departamento está atravesado por sistemas de fallas geológicas activas y se encuentra en una región con condiciones de amenaza sísmica importante. La actividad sísmica también está relacionada con la influencia del proceso de subducción de la placa de Nazca bajo la placa Suramericana y recibe influencia de sismos cercanos, como los enjambres registrados en el Tolima.

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De igual manera, el mapa del SGC muestra que hay regiones con una alta presencia de sismos en los siguientes departamentos:

Antioquía.

Caldas.

Putumayo.

Caquetá.

Tolima.

Cundinamarca.

Boyacá.

Casanare.

Arauca.

Norte de Santander.

Santander.

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¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

La Red Sismológica Nacional, operada por el Servicio Geológico Colombiano, registra alrededor de 80 sismos diarios, aunque la mayoría de ellos mantienen una magnitud imperceptible para los colombianos.

La actividad sísmica en Colombia está relacionada principalmente con la liberación de energía producida por el choque de las placas Nazca y Sudamericana; es por ello que la zona del Pacífico concentra una importante cantidad de las actividades sísmicas.

De igual forma, existe una zona conocida como el Nido Sísmico de Bucaramanga, ubicado bajo el municipio de Los Santos, en Santander, en donde se concentra entre el 40 % y el 50 % de la actividad sísmica en Colombia.

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¿Cuáles son las zonas donde menos tiembla en Colombia?

De acuerdo con el SGC, las regiones de la Amazonía y la Orinoquía presentan una menor actividad sísmica en comparación con las otras regiones; sin embargo, esto no significa que estas zonas no registren actividades sísmicas, dado que los movimientos telúricos pueden ocurrir en cualquier parte del país y sus efectos dependen de factores como la magnitud, la profundidad, la distancia al epicentro y las condiciones del terreno.

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