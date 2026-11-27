El 2026 fue un año de mucho movimiento político para Venezuela. El 3 de enero a la 1:50 de la mañana, el pueblo venezolano despertó con bombardeos y sobrevuelo de aviones, como lo había advertido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, capturando a Nicolás Maduro e iniciando una nueva etapa para el pueblo venezolano.

Posterior a la detención de Nicolás Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó a Delcy Rodríguez, en calidad de vicepresidenta ejecutiva, asumir el cargo de presidenta el 5 de enero de 2026.

Delcy Rodríguez cumple casi 11 meses en el poder con una agenda centrada en reformas para atraer inversiones, al tiempo que se hacen críticas por derechos humanos y por el marco legal de su gestión ante la falta de un calendario electoral.

El 25 de octubre de 2026, María Corina Machado, líder opositora, regresó a Venezuela tras 10 meses en el exilio; así lo confirmó Edmundo Urrutia en su cuenta de X.

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¿Qué se sabe de las elecciones presidenciales de Venezuela?

El miércoles 23 de septiembre, la presidenta interina Delcy Rodríguez, en su discurso frente a las Naciones Unidas, aseguró que Venezuela se encuentra atravesando una transición democrática y que “habrá elecciones”, pero no precisó fecha para los comicios.

Además, la presidenta señaló los avances en materia de diálogo con diferentes sectores de la oposición y planteó una reforma al sistema de justicia como parte del proceso político.

En otra entrevista con Telesur, la presidenta encargada aclaró que el plan de tres etapas interino, de estabilización, recuperación y transición democrática, no es negociable, y que “adelantar elecciones sin haber reconstruido las bases materiales del país sería irresponsable”.

Por otra parte, la líder opositora María Corina Machado, en la rueda de prensa que dio el 29 de octubre de 2026 en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), aclaró que no ha recibido ningún mensaje de Delcy Rodríguez para establecer una reunión, y que la oposición no forma parte de la mesa de diálogo.

Alianza por Venezuela (Ave), una nueva coalición integrada por nueve organizaciones políticas y sociales, exigió unas elecciones presidenciales “libres, justas y verificables en el país con la líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado como candidata.

“El punto fundamental que estamos demandando es la realización temprana de unas elecciones presidenciales, un cronograma electoral (...) que establezca una fecha cierta para la designación de la nueva presidenta de la República” dijo Noel Álvarez, vocero del grupo, en el lanzamiento de la Ave.

Entre otras voces políticas de Venezuela que se han pronunciado está Juan Pablo Guanipa, líder del partido opositor Primero Justicia (PJ), quien en representación del partido señaló estar de acuerdo con la transición, pero aclaró que sin un CNE renovado y un registro electoral auditado, no hay acciones legítimas.

El Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei), partido socialcristiano de centro derecha, en una rueda de prensa el 22 de marzo de 2026, expresó su respaldo a la convocatoria de elecciones presidenciales legislativas simultáneas antes de diciembre del 2026.

Por otra parte, Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional y líder del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), declaró en cadena nacional que la principal prioridad del país es la estabilización económica y la recuperación de la industria petrolera.

Jorge Rodríguez declaró que las elecciones llegarán cuando “el país esté en las condiciones para elegir sin presiones externas o caos interno”.

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¿Cuál es la percepción de los venezolanos frente a las elecciones presidenciales?

Encuestas realizadas en junio de 2026 por AtlasIntel evidenciaron que el 45,7 % de los venezolanos considera que la celebración de nuevas elecciones es más urgente ahora que antes de los terremotos del 24 de junio.

Un 32% considera que los comicios son menos importantes y que la prioridad debe seguir siendo la reconstrucción, mientras que un 21,6% considera que el terremoto no tiene efectos en la agenda electoral.

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