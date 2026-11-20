Tolima

Se cumplen dos meses desde que inició el enjambre sísmico en Chaparral, el cual acumula más de 1.700 movimientos telúricos y ha generado gran temor entre los habitantes del sur del Tolima.

Tras dos meses, profesionales y expertos del Servicio Geológico Colombiano llegaron hasta Chaparral para socializar con sus habitantes la escasa información que se conoce sobre el enjambre y advertirles del alto riesgo al que se encuentra expuesto el municipio.

“El mensaje más importante es que Chaparral está expuesto a una amenaza sísmica importante y lo más importante es que la comunidad se prepare, que sepa qué debe hacer, que tenga un plan individual, familiar y comunitario para reaccionar a estos eventos”, manifestó Milena Sanabria, profesional del Servicio Geológico.

De acuerdo con Sanabria, hay tres grupos de profesionales desplegados en Chaparral para realizar estudios más detallados sobre las causas del enjambre y sus posibles consecuencias para el Tolima y sus departamentos vecinos.

“Vamos a hacer diferentes investigaciones, que son el tema de fallas activas, el agua de las termales y los gases, y nosotros, que estamos sobre efectos y daños en construcciones y la socialización”, manifestó la profesional.

Transcurridos dos meses, todavía se desconoce la causa que provocó el enjambre. Se manejan tres hipótesis: el terremoto del pasado 10 de agosto, la activación de las fallas geológicas en el Tolima y el movimiento de fluidos en el subsuelo de Chaparral. Sin embargo, no se puede conocer cuánto podría tardar.

“Es una respuesta que quería la comunidad, pero no la podemos dar desde la investigación científica. No sabemos cuándo puede terminar este enjambre en Chaparral”, advirtió.

Ante las versiones sobre un volcán subterráneo que habría en el área de Chaparral y las imágenes que se han conocido acerca de supuestas fumarolas en veredas del municipio, el Servicio Geológico descartó una amenaza volcánica.

“En esta región no hay vulcanismo activo. Hay unas evidencias de unos depósitos muy viejos, de millones de años, que evidencian que sí hubo volcanes, pero activos de los últimos 10.000 años no hay esa actividad. Sin embargo, se continúa la investigación sobre esta presión e incertidumbre de la comunidad”, acotó.

Los reportes sobre incandescencia y fumarolas de la comunidad en zonas de Chaparral quedaron descartados luego de realizar análisis con cámaras térmicas y drones.