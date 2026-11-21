Volcán Cerro Machín: ¿Cuáles son los departamentos que están en el mapa de riesgo del SGC? Servicio Geológico Colombiano

Después de 24 años, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió una actualización del mapa de riesgo del volcán Cerro Machín, al que considera uno de los “más explosivos del país” en la actualidad.

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La entidad amplió las zonas de riesgo que podrían verse afectadas por una erupción o emisiones de material a varios sectores de Ibagué y otros municipios en el Tolima. Sin embargo, el área de incidencia del fenómeno geológico incluye también localidades en otros departamentos.

¿Por qué se actualizó el mapa de riesgo del volcán Cerro Machín?

El SGC explicó que Cerro Machín es un volcán poligénetico, es decir, originado durante miles de años a partir de múltiples erupciones ocurridas a lo largo del tiempo en diferentes periodos, y hace parte del extremo sur del segmento volcánico norte de Colombia.

Según los expertos, la consideración de ser “uno de los volcanes más explosivos” del país surgió a partir de varios estudios geológicos que se llevaron a cabo en la década de los noventa.

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La necesidad de actualizar el mapa de riesgo para el volcán deviene de su influencia en una zona densamente poblada, que se considera, además, vital para el desarrollo del país por su potencial de productividad agrícola.

De igual manera, el SGC indicó que hay importante infraestructura vial, como túneles y viaductos, que se encuentra expuesta a los efectos de los fenómenos volcánicos que se puedan originar en una futura erupción.

¿Cuáles son los departamentos que se verían afectados por la erupción de Cerro Machín?

El mapa de riesgo actualizado para Cerro Machín incluye hasta 14 departamentos, con diferentes niveles de riesgo en algunas de sus poblaciones ante una eventual erupción.

En ese sentido, según la memoria técnica presentada por el SGC, los departamentos que presentan zonas de amenazas altas y medias son:

Tolima

Cundinamarca

Quindío

Valle del Cauca

Asimismo, algunos sectores en otros departamentos se encuentran con amenaza baja por el efecto de los vientos y hacen parte de la zona proyectada de riesgo. Esto incluye a:

Caldas

Huila

Risaralda

Chocó

Antioquia

Cauca

Caquetá

Meta

Boyacá

Santander

¿Qué tipo de riesgos tendría una erupción de Cerro Machín para las comunidades?

El Servicio Geológico explicó que entre los fenómenos que se podrían presentar por una erupación relacionada con la actividad volcánica de Cerro Machín puede incluir:

Corrientes de densidad piroclástica (concentradas y diluidas)

Lahares (flujos rápidos de agua, roca, ceniza y lodo)

Caídas piroclásticas

Emplazamiento de domos de lava

Avalanchas de escombros

Onda de choque

Emisión de gases

Sismos volcánicos

¿Cuáles son los niveles de amenaza para las poblaciones cercanas a Cerro Machín?

El SGC estableció en el mapa actualizado de Cerro Machín hasta tres niveles de amenaza por zonas (alta, baja y media) según su cercanía y posibilidad de afectaciones por una erupción; estos son:

Amenaza alta

Riesgo de la mayoría de los fenómenos volcánicos antes mencionados: aquí se encuentran Anaime, Cajamarca, Toche y Tapias en el Tolima.

aquí se encuentran Anaime, Cajamarca, Toche y Tapias en el Tolima. Riesgo de lahares primarios y secundarios: Cajamarca, Ibagué, Rovira, San Luis, Espinal, Guamo, Flandes, Coello, Suárez y Purificación en el departamento de Tolima. Nariño, Girardot y Ricaurte en Cundinamarca.

Cajamarca, Ibagué, Rovira, San Luis, Espinal, Guamo, Flandes, Coello, Suárez y Purificación en el departamento de Tolima. Nariño, Girardot y Ricaurte en Cundinamarca. Lahares secundarios: Payandé, Valle de San Juan, San Luis, El Guamo y Saldaña en el Tolñima.

Payandé, Valle de San Juan, San Luis, El Guamo y Saldaña en el Tolñima. Caída de ceniza y lapilli: cabeceras y zonas rurales de Cajamarca e Ibagué, norte de Rovira y Roncesvalles, y sur de Anzoátegui. Quindío: Córdoba, Calarcá, Armenia, Buenavista, centro-norte de Pijao, centro-sur de Salento, oriente de La Tebaida y sureste de Circasia.

Amenaza media

En esta zona, el principal riesgo es la caída de ceniza y lapilli, con consecuencias para techos y cultivos, en las siguientes poblaciones:

Tolima: Rovira, Anzoátegui, Roncesvalles, Santa Isabel, Alvarado, San Luis, Coello, Espinal, Guamo, Murillo, Ortega, Piedras, San Antonio, Venadillo, Ibagué y Valle de San Juan.

Rovira, Anzoátegui, Roncesvalles, Santa Isabel, Alvarado, San Luis, Coello, Espinal, Guamo, Murillo, Ortega, Piedras, San Antonio, Venadillo, Ibagué y Valle de San Juan. Quindío: municipios del norte, occidente y sur como Génova, Filandia, Quimbaya, Montenegro, Circasia, La Tebaida, Salento, Buenavista, Calarcá, Pijao y Armenia.

municipios del norte, occidente y sur como Génova, Filandia, Quimbaya, Montenegro, Circasia, La Tebaida, Salento, Buenavista, Calarcá, Pijao y Armenia. Valle del Cauca: Caicedonia, Sevilla, Zarzal, Obando, La Victoria, Alcalá, Roldanillo, Ulloa, Versalles, La Unión, Bolívar, Bugalagrande, Toro, Andalucía, Cartago, Tuluá, El Dovio y Trujillo.

Amenaza baja

En esta zona predominaría la caída de ceniza fina, siendo la zona más extensa 260 km al oeste: Incluye el sur del Chocó, casi todo Valle del Cauca y Tolima, centro-sur de Risaralda, sur de Caldas, suroccidente de Cundinamarca y norte del Huila.

El mapa hace especial mención a las capitales Manizales, Pereira y Cali, que estarían en esta zona.

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