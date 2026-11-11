Estamos en una zona de multiamenaza: ingenieros expertos en sismos y gestión del riesgo del Quindío

Armenia

Las lecciones del terremoto del 10 de agosto, desde el Quindío ingenieros expertos en sismos y gestión del riesgo

Ingenieros expertos en gestión del riesgo esperan que con el terremoto del 10 de agosto hoy que se cumplen tres meses el gobierno nacional actualice la norma de sismo resistencia que ya tiene vigencia de 16 años.

Ingeniero Carlos García coordinador de la maestría en gestión del riesgo de la Universidad del Quindío “Las normas las normas de diseño y construcción sismo resistentes son supremamente importantes y en Colombia han venido anidadas a la historia sísmica de Colombia.

Entonces se dio el sismo de Popayán y entonces el Gobierno Nacional dijo, “Tenemos que hacer algo.” Y había unas personas inclusive lideradas por el profesor Alberto Sarria Molina que tenían la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica y ellos tenían un borrador de lo que fue el Código Colombiano de Construcciones Sismo resistentes de 1984

Luego estuvo la actualización de 1998 porque estas normas hay que actualizarlas por el estado del arte, digamos que coincide la vigencia con el ingreso después del sismo del Quindío y uno puede verse que en la reconstrucción del departamento del Quindío e inclusive de nuestra universidad, las edificaciones en su mayoría son NSR 98.

Luego vino la NSR 10 que entra en vigencia a partir de ese momento en 2010 y obviamente las exigencias son diferentes porque el estado del arte del conocimiento tanto en ingeniería sísmica, estructural y en sismología de fuentes sismogénicas pues ha cambiado y ha mejorado y obviamente tenemos mejores comportamientos.

Entonces, en términos de vulnerabilidad, que es la forma como responde una edificación, en la medida en que estamos en normas más vigentes, pues obviamente o más recientes, pues obviamente es menos el impacto negativo de las edificaciones, la respuesta es mucho más adecuada.

Ahorita pues vendrá una actualización de la norma sismo resistente colombiana que pues no sé si va a ser 27 o 26 y entonces ellos ya van a tener que hablar de lo que aprendimos acá, que es el desempeño sísmico de elementos no estructurales. Las famosas la mampostería, las fachadas y las cosas que se volvieron de moda.

Nosotros estamos en una región multiamenaza, hay que ser conscientes de ello y aprender a vivir y a responder en forma mucho más adecuada.

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En términos de exposición, no solamente es la es la infraestructura, sino nosotros como seres individuales, en nuestras familias y en las comunidades hacemos parte de esa exposición. Por eso la exposición es todo un sistema expuesto que está que está compuesto por la infraestructura física, pero también por la gente, desde el individuo hasta la sociedad.

Y todos tenemos que aprender a responder para evitar cuando nosotros respondemos en forma adecuada somos menos vulnerables y si soy menos vulnerable, pues menos me afecta un evento y entonces se reduce el riesgo.

Una de las cosas que yo valoro bastante y que es una cosa que vamos a mostrar en un evento importante que va a haber este fin de semana aquí en Armenia con el Ministerio de Educación Nacional y con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que los y una vez los invito, que es el segundo encuentro de experiencias significativas de la incorporación de la política de gestión de riesgo de desastres en las instituciones de educación superior.

Vamos a estar aquí con un foro de rectores de alto nivel el próximo miércoles en la tarde y el resto de semana, jueves y viernes, vamos a estar hablando de los ejes de conocimiento, reducción y manejo. Y una de las cosas que nosotros hemos ponderado específicamente es que en la región estábamos preparados y los efectos fueron menores precisamente por la preparación. En todo el sentido, si ustedes vieran cómo evacuaron los niños de las escuelas y colegios públicos del departamento, que ellos hacen simulacros de evacuación cada 2 meses.

Expertos en sismología al cumplirse tres meses del terremoto llamaron la atención para que los ciudadanos no olviden ni bajen la guardia porque el Quindío está en una zona de sismicidad alta y es necesario la prevención y la información.

El ingeniero Juan Carlos Zorrilla Aguirre coordinador del Observatorio Sismológico de la Universidad del Quindío, “definitivamente todos estos procesos hacen parte de la construcción que necesitamos, no solamente a nivel físico, sino a nivel social también, porque realmente el fenómeno es latente.

Y agregó “nosotros tendemos a olvidar la ocurrencia de esos eventos y la última temporada nos ha recordado todo el tiempo precisamente esta amenaza y pues de una u otra forma, aunque suena un poco fuerte, pues es lo que necesitamos, que la gente no olvide que estamos en una zona de amenaza alta y que definitivamente necesitamos un poco más de conciencia del fenómeno.

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La importancia de acudir a las fuentes oficiales sobre el tema sismos “hacer un llamado a toda la comunidad Definitivamente el canal oficial para toda la información pues que tiene que ver con el fenómeno sísmico es el Servicio Geológico Colombiano, nosotros como red de la Universidad del Quindío estamos en apoyo constante a todo este monitoreo, pero por favor, consulten directamente los canales oficiales del Servicio Geológico que es realmente la información verdadera y pues que obviamente sirve, que es la información real.

¿Qué diferencia hay de este sismo del 10 de agosto al de hace 27 años? ¿En qué radica?

Realmente son muchas las diferencias. Digamos que, pues en contexto la gente tiende como a compararlos directamente, pero definitivamente el sismo del 99 es un sismo cortical, es un sismo superficial asociado a los sistemas de fallas superficiales, que de hecho es un efecto inducido de lo que generó el sismo del 10 de agosto. Pero pues en general, digamos que la fuente tectónica se relaciona de manera diferente.

En el 99 definitivamente fue superficial, el del 10 de agosto es un sismo asociado al proceso de subducción, que es ya directamente la interacción entre la placa oceánica y la placa continental que están todo el tiempo liberando energía en Colombia.

Los mitos sobre el clima y los sismos el experto aclara “hasta el momento te digo, no hay una correlación directa de variables en la que yo pueda decir, va a haber un sismo porque hizo calor o porque hizo frío. El sismo puede ocurrir lloviendo, con esta radiación que tenemos en este momento tan buena, es decir, el sismo es absolutamente aleatorio y puede ocurrir en el momento menos esperado”