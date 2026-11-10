SGC advierte sobre la falta de estudios para comprender el enjambre sísmico del Tolima

Tolima

La directora de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano, Carolina García, visitó Ibagué para participar en un consejo extraordinario de gestión del riesgo, a propósito del enjambre sísmico de Chaparral, que deja más de 1.700 movimientos telúricos desde septiembre.

El enjambre sísmico de Chaparral ha sido uno de los fenómenos naturales más inusuales para el país tras el terremoto del 10 de agosto. Sin embargo, todavía se desconocen las causas concretas que pudieron desencadenarlo y escasea la información científica y oficial al respecto.

“A nivel local, ni el municipio ni el departamento cuentan con estudios detallados de geología, ni siquiera geomorfología, que es lo básico que nos permite entender. La próxima semana vamos a iniciar un trabajo de campo que no va a ser definitivo, nos va a dar ideas”, advirtió García.

La directiva y experta sostiene que Chaparral y el sur del Tolima se encuentran en una zona de alta amenaza sísmica, con terremotos que datan incluso del siglo XVIII. Sin embargo, la falta de estudios dificulta la comprensión de lo que ocurre en el subsuelo de Chaparral y municipios vecinos.

“La mayoría de los sismos están entre 15 y 30 kilómetros (de profundidad), no tenemos forma de ver. Más adelante queremos definir con esta salida y son necesarios estudios geofísicos, que son básicamente radiografías de la Tierra. Así como hay tomografía, radiografía o resonancia, también en geofísica tenemos métodos. En la salida vamos a ver qué necesitamos hacer para comprender”, explicó.

A la fecha, García reconoce que se desconoce la causa puntual que desencadenó el enjambre sísmico, que ha generado movimientos telúricos incluso por encima de los 5 grados en la escala de Richter, aunque manejan algunas hipótesis que podrían estar relacionadas.

“Una de ellas es que se asocie al sismo del 10 de agosto; que se asocie a una activación de las fallas locales que hay y otra hipótesis sobre fluidos a profundidad que se están moviendo. Necesitamos hacer estudios detallados”, enfatizó.

En relación con el terremoto del 10 de agosto y el enjambre sísmico de Chaparral, se trata de fenómenos que no deberían sorprender a la población colombiana, ya que el país se encuentra en un territorio de alta amenaza sísmica.

“Hay una realidad en el país: el 80 % de la población colombiana habita en zonas de amenaza sísmica alta y media. Independientemente del origen de los sismos, que hay que trabajar para entender, tenemos que activarnos en gestión del riesgo, de la mano de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, para reducir la vulnerabilidad sísmica”, señaló.

Por último, la funcionaria del Servicio Geológico destacó la calidad técnica del personal de la entidad, aunque reconoció que los estudios para entender lo que ocurre en el Tolima podrían tardar.