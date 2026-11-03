¿Cómo saber si tembló? Fuentes oficiales en Colombia para saber fecha, hora y magnitud de sismos. Foto: Getty Images

Este martes 03 de noviembre se presentó un temblor que se sintió en varias regiones del país. El evento sísmico se presentó sobre las 4:13 de la mañana, tuvo su epicentro en el municipio de Chaparral, Tolima, pero se sintió en lugares cercanos y en ciudades como Bogotá, Cali y Armenia.

El sismo tuvo una magnitud de 5.6 grados y una profundidad superficial.

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¿Cuáles son las fuentes oficiales para consultar información del temblor?

En Colombia existen varias opciones en las que usted se puede enterar si hubo un movimiento sísmico en el país, allí también puede obtener información de dónde ocurrió, hora, magnitud y profundidad del temblor.

Estos son los principales canales:

Servicio Geológico Colombiano - SGC: Esta es la entidad encargada de monitorear la actividad sísmica del país a través de la Red Sismológica Nacional. Frecuentemente están publicando los reportes oficiales con hora, magnitud, profundidad y epicentro en tiempo real en su sitio web y sobre todo en su cuenta de X donde los puede seguir en el usuario @sgcol , allí puede activar las alertas de esta cuenta para estar enterado en tiempo real de los movimientos sísmicos.

Esta es la entidad encargada de monitorear la actividad sísmica del país a través de la Red Sismológica Nacional. Frecuentemente están publicando los reportes oficiales con hora, magnitud, profundidad y epicentro en tiempo real en su sitio web y sobre todo en su cuenta de X donde los puede seguir en el usuario , allí puede activar las alertas de esta cuenta para estar enterado en tiempo real de los movimientos sísmicos. Visor de Sismos del SGC: Puede consultar el mapa y el listado de los eventos sísmicos que se han presentado de forma reciente en la sección de Visor Sismos – SGC

Puede consultar el mapa y el listado de los eventos sísmicos que se han presentado de forma reciente en la sección de Visor Sismos – SGC Unidad de Gestión del Riesgo: Por su parte, puede consultar los canales oficiales de Gestión del Riesgo (UNGRD) para saber si hubo daños estructurales en algunas zonas del país.

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Activar y descargar alerta de temblor de Google en su celular

A propósito de los temblores que se producen en Colombia, en Caracol Radio le contamos cómo puede activar el Sistema de Alertas por Terremoto, herramienta habilitada por Google en Colombia.

Los colombianos que cuenten con un dispositivo con sistema operativo Android recibirán notificaciones de alerta de un sismo.

De acuerdo con Google, este sistema operará de forma gratuita y funcionará como una herramienta complementaria con el propósito de apoyar a las autoridades en la prevención de víctimas fatales por eventos naturales como los terremotos.

¿Cómo activar la opción?

Diríjase a los ‘ajustes’ de su dispositivo

Seleccione la opción ‘Ubicación’

Haga clic en ‘alertas de terremoto’

Active el sistema de alarma

¿Cómo activar la alarma sísmica en IOS?

Si usted tiene un iPhone o un iPad, puede activar la alarma sísmica siguiendo estos pasos:

Abra la aplicación de Ajustes. Es el ícono que tiene forma de engranaje y que se encuentra en la pantalla principal o en el centro de control de su dispositivo.

Es el ícono que tiene forma de engranaje y que se encuentra en la pantalla principal o en el centro de control de su dispositivo. Busque la opción de Notificaciones. Es el ícono que tiene forma de campana y que se encuentra en la parte superior del menú de ajustes.

Es el ícono que tiene forma de campana y que se encuentra en la parte superior del menú de ajustes. Desplácese hasta el final y seleccione la opción de Alertas gubernamentales. Es el apartado donde puede configurar las notificaciones sobre situaciones de emergencia como sismos, tsunamis, erupciones volcánicas, incendios forestales, entre otras.

Es el apartado donde puede configurar las notificaciones sobre situaciones de emergencia como sismos, tsunamis, erupciones volcánicas, incendios forestales, entre otras. Active las opciones de Alertas AMBER y Alertas de emergencia. Son los interruptores que le permiten recibir notificaciones sobre casos de niños desaparecidos o situaciones de riesgo inminente para su seguridad. Asegúrese de que estén en posición verde o encendida.

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