Cúcuta

Una nueva alerta se encendió en el sector salud de Cúcuta tras conocerse el cierre de los servicios de la Clínica Medical Duarte a usuarios de la Nueva EPS, por deudas de la empresa prestadora de salud a la institución privada. La situación ha generado incertidumbre entre cientos de familias, especialmente aquellas que tienen niños y niñas en condición de discapacidad y que dependen de tratamientos médicos especializados.

Diana Echeverry, presidente de la Corte de Niños Discapacitados de la Nueva EPS, aseguró que esta situación genera preocupación entre las familias, por la continuidad de los tratamientos médicos para sus hijos.

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“Es preocupante porque la única clínica con la que nosotros contábamos para servicios especializados, hospitalización y servicios de especialistas nos ha cerrado definitivamente las puertas”, manifestó Echeverry durante una entrevista con Caracol Radio.

Niños con discapacidad en Cúcuta, los más afectados por la falta de atención especializada

La incertidumbre que les asiste ahora a estos padres de familia es frente a la continuidad de los tratamientos médicos, así como los controles permanentes especializados y atención de urgencias.

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Diana Echeverry aseguró que la gran mayoría de estos menores en condición de discapacidad están recibiendo atención en las Unidades Básicas de Atención (UBAS) o centros de salud de sus barrios, servicios médicos que no reemplaza la atención especializada que cada caso amerita.

“En el momento ellos están siendo atendidos por UBAS, pero no tenemos ni servicios especializados, ni imágenes especializadas, ni urgencias, que es lo más vital que nosotros requerimos”, advirtió.

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Referenció que son los especialistas los encargados de formular a cada menor los medicamentos necesarios para sus patologías.

“Sin especialistas, ¿Cómo avanzan nuestros hijos? ¿Quién nos envía los procesos terapéuticos? ¿Quién nos envía los medicamentos especializados que ellos requieren? O sea, estamos maniatadas”, expresó.

Familias piden intervención urgente del Gobierno Nacional

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Tras lo anterior, las madres cuidadoras hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que intervenga ante la crisis por la no prestación de servicios médicos en Cúcuta y Norte de Santander.

“Necesitamos que le ponga el ojo a la salud y a los problemas que tenemos en Norte de Santander, a la no prestación de servicios por parte de la Nueva EPS”, afirmó Echeverry.

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Así mismo, añadió que “como madres, cabezas de hogar, como madres de niños en condición de discapacidad, como cuidadoras, estamos alzando la mano de una manera contundente para que el Gobierno Nacional nos pueda escuchar”, manifestó.

¿Qué respondió la Nueva EPS sobre la situación de la Clínica Medical Duarte?

Frente a esta situación, la Nueva EPS informó que está adelantando acciones administrativas, operativas y financieras con el propósito de restablecer el proceso de postulación en el menor tiempo posible.

“Frente a esta situación, la compañía se encuentra adelantando las acciones administrativas, operativas y financieras necesarias para restablecer el proceso de postulación en el menor tiempo posible, con el propósito de avanzar en la normalización del flujo de recursos y atender los compromisos establecidos con su red de prestadores”.