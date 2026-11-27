Norte de Santander

El nuevo atentado contra la fuerza pública perpetrado en el municipio de Los Patios, en Norte de Santander, y que deja como saldo cuatro uniformados heridos, vuelve a encender las alarmas de las autoridades en el Área Metropolitana de Cúcuta.

En diálogo con Caracol Radio, Alexi Valencia, alcalde de ese municipio, manifestó su preocupación por los hechos de violencia que se registra en su localidad, y más teniendo que en cuenta que en menos de tres meses, la fuerza pública volvió a ser atacada.

Más información En Cúcuta, los padres de niños con discapacidad temen por la suspensión de sus tratamientos médicos

“Este último año ha sido golpeado bastante por este tipo de atentados, especialmente a la Policía Nacional”, expresó el alcalde.

El alcalde alerta sobre posibles nuevos atentados

Para el mandatario patiense, una de las mayores preocupaciones que le asisten en la actualidad está en la alerta por nuevos atentados.

Más información Defensoría rechaza asesinato de Anyi Jácome y pide al ELN liberar a los tres policías secuestrados

“Tenemos información donde nos indican que quieren atentar nuevamente con la estación de Policía y posiblemente con el peaje de arriba de Los Acacios”, advirtió.

Por lo anterior, advirtió que ya se ha reforzado la presencia, tanto de la Policía Nacional como del Ejército, especialmente en el sector de Los Acacios, donde actualmente mantienen un dispositivo de seguridad.

Valencia fue enfático en advertir que no sabe quién estaría detrás de estas nuevas amenazas.

Más información Norte de Santander supera los 45 feminicidios: Corporación Mujer Denuncia y Muévete

“No lo tengo claro, la verdad, sería muy irresponsable de mi parte decirlo, pero sí sabemos que existen amenazas”, puntualizó.

Alcalde de Los Patios busca recursos para fortalecer la seguridad

En medio de los hechos violentos que se registran en ese municipio, el mandatario viajó a la capital colombiana para continuar con la gestión de nuevos recursos que permitan fortalecer la seguridad.

Más información Ejército Nacional incautó cocaína por más de $8.000 millones al ELN en Norte de Santander

Estrategia que contempla, entre otras cosas, la instalación de cámaras de vigilancia en todo el municipio y que se está articulando con los municipios del Área Metropolitana.

“Estamos adelantando para hacer una propuesta obviamente metropolitana donde logremos tener estas herramientas tecnológicas que nos ayuden a blindar nuestro municipio”, señaló el alcalde.

El mandatario explicó que estas gestiones buscan avanzar en un proyecto que ya había sido presentado durante la administración anterior y que ahora se pretende impulsar con el acompañamiento de los municipios del área metropolitana.